Audi A3 muda visual e entrega bom desempenho dando adeus ao híbrido

A Audi traz ao Brasil o novo A3 Sedan, que chega com atualizações significativas tanto no design quanto na mecânica. O modelo passou por uma leve reestilização, abandonou o sistema híbrido leve e ganhou melhorias nos equipamentos.

Disponível em três versões, os preços partem de R$ 289.990 na configuração Advanced, passando para R$ 319.990 na versão Performance, e chegando a R$ 344.990 na topo de linha Performance Black.

O UOL Carros teve a chance de avaliar a versão mais cara do luxuoso sedã e traz os detalhes abaixo.

Desvendando o Audi A3 Sedan

Imagem: Divulgação

Design: O Audi A3 Sedan passou por um leve facelift que trouxe mudanças no visual dianteiro e traseiro. A grade frontal adota um novo formato, com acabamento na cor do veículo, conferindo um aspecto mais moderno e alinhado à identidade visual da marca. Os para-choques também foram redesenhados, incorporando novas entradas de ar para um visual mais esportivo.

Na lateral, o modelo mantém suas proporções elegantes, com linhas marcantes que reforçam a sensação de dinamismo. Já na traseira, as lanternas em full-LED receberam um novo desenho interno. As rodas de liga leve são de 19 polegadas e acentuam a esportividade do sedã.

Desempenho: Uma das principais novidades é a retirada do sistema híbrido leve. Sob o capô, o sedã segue com o motor 2.0 TFSI que entrega 204 cv de potência e 32,6 kgfm de torque, ainda proporcionando uma resposta ágil e eficiente em diversas condições de rodagem.

A transmissão automatizada de dupla embreagem S Tronic, com sete marchas, garante trocas rápidas e suaves. Segundo a fabricante, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km/h, limitada eletronicamente.

Com a retirada do sistema híbrido leve, os números de consumo tiveram uma ligeira alteração. Agora o modelo faz 10,1 km/l na cidade e 12,9 km/l na rodovia - anteriormente conseguia 10,8 km/l e 13,1 km/l, respectivamente.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: o interior mantém a sofisticação e o padrão de qualidade característicos da marca alemã. O painel conta com uma central multimídia de 10,1 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além de um quadro de instrumentos digital de 10,2 polegadas que exibe diversas informações de condução de forma personalizável.

O acabamento utiliza materiais premium, combinando superfícies macias ao toque com detalhes metálicos e iluminação ambiente configurável. O espaço interno continua confortável para quatro ocupantes adultos, enquanto o porta-malas mantém capacidade de 425 litros.

Na versão avaliada, vem com bancos esportivos revestidos em couro e Alcantara, teto solar com abertura manual, iluminação interna personalizável e volante multifuncional com borboletas para trocas de marcha.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: oferece lista de itens de série bastante completa. Entre os principais destaques estão ar-condicionado digital de três zonas, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com assistente de manobras, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de saída de faixa e detector de ponto cego.

O modelo também conta com câmera de ré, assistente de partida em rampas e freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold. No quesito conectividade, o sistema multimídia oferece integração sem fio para smartphones, carregamento por indução e sistema de som premium SONOS 3D com qualidade superior.