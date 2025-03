O que Renegade básico perde para trazer motor forte por menos de R$ 120 mil

Os SUVs são os carros da moda, mas os preços estão cada vez mais caros e hoje um utilitário esportivo compacto pode facilmente encostar na faixa dos R$ 200 mil nas versões mais equipadas.

Por cerca de R$ 120 mil, ainda dá para encontrar algumas opções interessantes de SUVs pequenos nas suas versões de entrada, menos equipadas e potentes.

Nessa categoria, o veterano Jeep Renegade se destaca na configuração básica 1.3 Turbo, que tem preço sugerido de R$ 118.290 e traz motor mais forte (176 cv) e projeto mais refinado ante seus concorrentes diretos.

Contudo, como dizem, o almoço não é grátis e, para custar menos, o Renegade "barato" abre mão de vários itens disponíveis nas versões mais caras e completas.

Confira na avaliação a seguir.

Desvendando o Jeep Renegade 1.3 Turbo

Imagem: Divulgação

Design: lançado originalmente em 2015 e reestilizado pela última vez em 2022, o Renegade já está precisando de atualizações mais profundas, especialmente na parte visual.

Mesmo assim, ainda é um SUV cheio de personalidade, com seus faróis full-LED arredondados e lanternas traseiras quadradas, que remetem ao Jeep Willys original, e sua carroceria retangular bem típica de SUVs "raiz".

Imagem: Divulgação

O para-brisa pouco inclinado também ajuda a compor a aparência mais robusta, além de beneficiar a visibilidade.

De acordo com o colunista do UOL Carros Marlos Ney Vidal, o Renegade, que permanece na primeira geração, ainda terá mudanças visuais no ano que vem, para se manter competitivo, enquanto não chega à segunda.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,27 m de comprimento, 1,80 m de largura e 2,57 m de distância entre-eixos, o Renegade não se destaca pelo espaço interno, independentemente da versão, especialmente no banco traseiro. O porta-malas, com seus 385 litros, também não é dos mais espaçosos.

Na versão de entrada, o SUV da Jeep dispensa mimos como bancos de couro, painel de instrumentos digital, iluminação no parassol, acendimento automático dos faróis e sensor de chuva.

Contudo, traz cabine bem acabada, o que inclui painel revestido de material macio ao toque e detalhes como iluminação no banco traseiro e no porta-malas - além de belas rodas de liga leve de 17 polegadas, faróis full-LED e lanternas traseiras com LEDs.

Imagem: Divulgação

Contudo, itens esperados em um SUV com preço acima de R$ 100 mil, como central multimídia (com tela de sete polegadas mais Android Auto e Apple CarPlay sem fio), câmera de ré, frenagem autônoma e aviso de saída involuntária de faixa, são disponibilizados no pacote Pack Tech por R$ 8,7 mil. O segundo pacote opcional é o Pack Work I (R$ 12 mil), que acrescenta barras de teto, rodas de liga leve de 18 polegadas, tapetes, protetor de cárter e tampão do porta-malas.

Recomendaria adquirir apenas o Pack Tech - pois, com todos os opcionais disponíveis, o preço final vai a R$ 138.990 e já se aproxima da quantia cobrada pela versão seguinte do Renegade, a Sport Altitude, por R$ 152.990.

Imagem: Divulgação

Segurança: a versão básica do Renegade sai de fábrica com seis airbags, monitoramento da pressão dos pneus e controles eletrônicos de tração e estabilidade.

Contudo, itens de segurança adicionais são são disponibilizados mediante a aquisição do pacote opcional Pack Tech, que agrega frenagem autônoma de emergência (sem detecção de pedestres), aviso de mudança involuntária de faixa e câmera de ré - a configuração de entrada não oferece sensores de estacionamento dianteiros nem traseiros, que podem ser instalados apenas como acessórios.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: o desempenho do Renegade mais barato é o ponto forte e o grande diferencial do Renegade ante a concorrência. Por cerca de R$ 120 mil, nenhum outro SUV compacto entrega motor com potência na faixa dos 180 cv - o VW T-Cross Highline, com seus 150 cv, parte de R$ 184.490, enquanto o Hyuindai Creta Ultimate, com seus 193 cv, sai por R$ 196.990.

Com motor 1.3 turbo de 176 cv e câmbio automático de seis marchas, o Renegade tem fôlego de sobra em qualquer situação e proporciona condução prazerosa na cidade e na estrada - beneficiada também pelo ajuste das suspensões, que equilibra conforto com baixa rolagem da carroceria.

Vale destacar que o Renegade traz chassi mais sofisticado do que a concorrência com suspensões independentes na dianteira e na traseira, e freios a disco nas quatro rodas.

Quanto ao consumo de combustível, o SUV compacto da Jeep é apenas razoável - com etanol, obtive médias em torno de 6 km/l na cidade e aproximadamente 10 km/l na estrada - na medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), com etanol o Renegade 1.3 Turbo faz 7,7 km/l no ciclo urbano e 9,1 km/l no rodoviário.

Com gasolina, as médias oficiais são de, respectivamente, 11 km/l e 12,8 km/l.

Imagem: Divulgação

Equipamentos de série: vem com volante ajustável em altura e profundidade, bando do motorista com ajuste de altura, faróis full-LED, lanternas traseiras com LEDs, freio de estacionamento eletrônico, controles eletrônicos de tração e estabilidade, monitoramento da pressão dos pneus, freios a disco nas quatro rodas, ar-condicionado analógivo, rodas de liga leve de 17 polegadas e retrovisores externos com repetidor de seta.

