Renault Duster 2026 mantém robustez e bebe menos; veterano vale R$ 165 mil?

Lançado em outubro de 2011 no Brasil, o Duster logo se consolidou como um SUV compacto maior do que a concorrência, trazendo construção robusta, preço competitivo e bom livre em relação ao solo para encarar desde estradas de terra até as lombadas, valetas e buracos tão comuns nas cidades brasileiras.

O utilitário esportivo da Renault foi evoluindo com o passar dos anos, sem perder essas características, até ganhar uma segunda geração em nosso mercado, lançada em março de 2020.

Desde então, tem recebido atualizações pontuais ano a ano, mas sem chegar à terceira geração - à venda na Europa desde o primeiro semestre de 2024.

No início deste ano, com a chegada da linha 2026, o Duster mais uma vez ganhou discretas novidades, que vamos contar a seguir.

Nesta avaliação, o foco é a versão topo de linha Iconic Plus equipada com o competente motor 1.3 TCe turbo flex, que teve redução de potência e melhoria no consumo para se adequar às novas normas de emissões de poluentes que entraram em vigor no país em janeiro.

Essa configuração, em abril de 2025, tem preço sugerido de R$ 165.890 sem incluir opcionais. Vale o quanto custa? Confira a seguir.

Desvendando o Duster Iconic Plus 1.3 2026

Imagem: Divulgação

Design: na versão Iconic Plus, o Duster traz grade frontal com acabamento preto brilhante e detalhes na cor laranja, faróis de LED com luzes de condução diurna, mais detalhes laranja na capa dos retrovisores externos e nas barras de teto.

Uma das poucas novidades da linha 2026 é o acabamento preto brilhante das rodas de liga leve de 17 polegadas no Duster Iconic Plus com motorização 1.3 turbo flex, como no exemplar desta avaliação - com propulsor 1.6 aspirado, a configuração de topo mantém as rodas de aro 17 diamantadas com acabamento escurecido introduzidas no ano passado.

Imagem: Divulgação

Outras novidades do Duster Iconic Plus 2026, independentemente da motorização escolhida, são o teto com pintura preta brilhante e a antena do tipo "shark".

O Duster mais completo tem um opcional, que custa R$ 1,8 mil: o Pack Outsider, que acrescenta faróis auxiliares com molduras cinza no para-choque dianteiro, mais frisos laterais com detalhes em laranja.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: este sempre foi um ponto alto do Duster, que traz cabine ampla e espaçosa, considerando outros SUVs compactos com porte semelhante na mesma faixa de preço.

Medindo 2,67 m de distância entre-eixos, facilita a acomodação das pernas dos passageiros do banco de trás - duas pessoas de altura média podem viajar confortavelmente ali.

Imagem: Divulgação

Tamanho do porta-malas é outro ponto forte, oferecendo excelentes 475 litros de capacidade.

O acabamento interno tem predominância de plásticos rígidos, porém é bem executado e a lista de itens de série inclui ar-condicionado automático digital, trazendo comandos por meio de botões giratórios metálicos com mostradores integrados na parte central.

Imagem: Divulgação

O Duster Iconic Plus também traz de série bancos com revestimento sintético semelhante a couro, banco do motorista com ajuste de altura, volante controle de velocidade de cruzeiro convencional, câmeras de monitoramento externo "360 graus", luz de cortesia traseira, porta-malas iluminado, carregador de celular por indução, quatro portas USB, acendimento automático dos faróis, sensores de chuva e de estacionamento traseiros, barras de teto, chave presencial em forma de cartão, partida do motor por botão e central multimídia de oito polegadas com conexão sem fio com celulares via Android Auto e Apple CarPlay.

Por conta do projeto ser mais antigo, o Duster, mesmo na opção mais equipada, dispensa o painel de instrumentos com tela colorida e digital e traz computador de bordo com as funções básicas, exibidas em uma tela central monocromática.

Imagem: Divulgação

Segurança: todas as versões são equipadas de série com seis airbags. O Duster Iconic Plus traz, ainda, alerta de ponto cego nos retrovisores externos. Também conta com sensores de estacionamento traseiros e sistema de câmeras com quatro ângulos de visualização. Contudo, não oferece assistentes à condução presentes em outros SUVs em sua faixa de preço, como alerta de colisão e frenagem automática de emergência.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: desenvolvido pela Renault em parceria com a Mercedes-Benz, o motor 1.3 turbo flex com injeção direta de combustível anda muito bem, mesmo com a potência reduzida de 170 cv para 163 cv, devido à nova calibração para atender as normas mais rígidas de emissões do Proconve que passaram a valer a partir de 2025.

com seus 170 cv de potência e 27,5 kgfm de torque, disponíveis a apenas 1.600 rpm.

O câmbio CVT com oito marchas simuladas administra bem tanto desempenho e não mantém as rotações altas demais a cada aceleração mais forte, como acontece em outras transmissões do tipo. Graças ao torque abundante e disponível em giros baixos, o CVT logo trata de reduzir as rotações, como se fosse uma caixa automática convencional com conversor de torque.

Imagem: Divulgação

É uma pena que a Renault ofereça esse conjunto mecânico tão moderno apenas na configuração topo de linha - que também pode ser equipada com o propulsor 1.6 aspirado de 112 cv e 15,6 kgfm, mais CVT com seis marchas virtuais, que vem nas versões de entrada e intermediárias. A unidade 1.6 também foi recalibrada para reduzir emissões e anteriormente rendia 120 cv e16,5 kgfm.

Juntamente com a redução discreta na performance, o Duster ficou um pouco mais econômico.

As médias no ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) passaram a 7,5 km/l na cidade 8,6 km/l na estrada com etanol e 10,9 km/l e 12, 3 km/l com gasolina.

Antes da recalibração, as médias oficiais de consumo eram de, respectivamente, 7,7 km/l e 8,4 km/l com o derivado da cana-de-açúcar e de 10,8 km/l e 11,5 km/l com o combustível de origem fóssil.

Na minha avaliação, rodei exclusivamente com gasolina no tanque e obtive aproximadamente 7 km/l no ciclo urbano e mais de 14 km/l no rodoviário, sempre com o ar-condicionado e o sistema start-stop (que desliga automaticamente o motor em paradas rápidas para poupar combustível) acionados.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: destacam-se faróis e lanternas de LEDs, teto bitom, ar-condicionado digital e automático, bancos com revestimento sintético semelhante a couro, banco do motorista com ajuste de altura, volante controle de velocidade de cruzeiro convencional, câmeras de monitoramento externo "360 graus" com quatro ângulos diferentes, seis airbags, luz de cortesia traseira, porta-malas iluminado, sistema start-stop, alerta de ponto cego, carregador de celular por indução, quatro portas USB, acendimento automático dos faróis, sensores de chuva e de estacionamento traseiros, antena tipo "shark", barras de teto, chave presencial, partida do motor por botão, rodas de liga leve de 17 polegadas e central multimídia de oito polegadas.

