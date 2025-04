Caminhão de luxo ou esportivo gigante? Ram 1500 pode ser as duas coisas

De uns anos para cá, o mercado brasileiro viu a chegada das picapes de grande porte, também conhecidas como full-size, combinando porte avantajado, acabamento luxuoso e motor potente.

Bem ao estilo norte-americano, o trio formado por Ram 1500, Ford F-150 e Chevrolet Silverado chegou com importação oficial das respectivas montadoras e outra característica marcante: propulsor V8 naturalmente aspirado com seu ronco característico e consumo elevado de combustível.

No ano passado, a Ram 1500, importada dos Estados Unidos, passou por atualizações que incluíram o fim da oferta do icônico motor 5,7 Hemi de oito cilindros, que deu lugar ao Hurricane 3.0 com seis cilindros em linha e dois turbos.

A troca se deu em nome da redução no consumo e das emissões de poluentes, com o bônus de maior desempenho - sobretudo em baixas rotações, graças à sobrealimentação por turbinas.

Valeu a pena abrir mão da tradição? Confira a seguir em nossa avaliação da Ram 1500 na versão Laramie Night Edition, com preço sugerido de R$ 594.990 na data desta publicação.

Desvendando a Ram 1500 2025

Imagem: Divulgação

Design: o próprio porte da Ram 1500 é um elemento de design, considerando a altura elevada do capô, a dianteira com grade gigantesca e os quase seis metros de extensão.

A versão avaliada Laramie Night Edition acrescenta um toque de esportividade ao conjunto, seguindo uma tendência entre as picapes de grande porte: o acabamento que troca os detalhes cromados pelos tons escurecidos.

Imagem: Divulgação

Esses detalhes estão presentes na grade dianteira, nas capas dos retrovisores e nas maçanetas externas com acabamento preto brilhante, nos faróis e nas lanternas com máscara negra, nas ponteiras pretas do escapamento duplo, nos para-choques na cor da carroceria e nos emblemas escurecidos.

Outro diferencial da versão mais cara da Ram 1500 são as rodas de liga leve com desenho esportivo de 22 polegadas com pintura preta fosca - na variante Laramie convencional (R$ 579.990), elas têm aro 20 e acabamento diamantado.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 5,9 m de comprimento, 2,06 m de largura, 1,97 m de altura e 3,67 m m de distância entre-eixos, a Ram pode facilmente ser comparada a um caminhão.

Rodar com ela nas vias brasileiras é desafiador e também é complicado o convívio ao estacionar e manobrar uma picape tão grande. Você acaba se acostumando ao volante, mas ser proprietário de uma Ram 1500 exige contar com muito espaço para estacioná-la.

Imagem: Divulgação

O tamanho enorme, por outro lado, é traduzido em muito espaço dentro da cabine, cujo assoalho é plano - lá, cinco pessoas se acomodam confortavelmente e o encosto traseiro pode ser reclinado.

Contribuem para o conforto dos ocupantes mimos como os estribos retráteis com acionamento elétrico e a suspensão pneumática, que permite reduzir consideravelmente o vão em relação ao solo para facilitar a entrada e a saída de ocupantes e a descarga ou carga de itens, seja na caçamba (cuja porta tem acionamento elétrico) ou no habitáculo.

Imagem: Divulgação

A ampla lista de equipamentos inclui ar-condicionado de duas zonas com saída para o banco de trás, um enorme baú entre os assentos da frente, bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento, sistema de som premium com 19 alto-falantes e subwoofer, banco do motorista com três posições de memória e central multimídia intuitiva e veloz com tela tátil de vastas 14,5 polegadas.

O acabamento interno é muito bom, mesclando couro, imitação de madeira e outros materiais agradáveis ao toque - embora não chega ao nível do luxo de marcas alemãs.

Imagem: Divulgação

Segurança: como seria de se esperar em um veículo premium na faixa de R$ 600 mil, a Ram 1500 é bem servida nesse quesito e sai da fábrica com seis airbags, controles de tração e estabilidade com mitigação da rolagem da carroceria, freios a disco nas quatro rodas e um amplo head-up, display, que exibe no para-brisa a velocidade e outras informações para você não desviar os olhos da pista.

Também conta como diversas a assistências à condução, que incluem controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, assistente de manutenção de faixa, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, leitura automática de placas de limite de velocidade, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus e sensores de chuva e crepuscular.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: com seu moderno motor 3.0 biturbo a gasolina com seis cilindros em linha de 426 cv e 64,8 kgfm de torque, a nova Ram 1500 é 26 cv mais potente e traz 8,1 kgfm a mais de torque na comparação com o propulsor 5.7 V8 naturalmente aspirado que a equipava anteriormente.

Na vida real, a performance melhorou consideravelmente, principalmente na aceleração de zero a 100 km/h, que agora acontece em apenas 5,3 segundos, ante os 7,7 segundos do V8. Dessa forma, hoje é a picape mais rápida oficialmente à venda no Brasil, ainda que já não traga o ronco forte e emocionante proporcionado pelo antigo propulsor de oito cilindros.

Imagem: Divulgação

A aceleração é de carro esportivo, mas, evidentemente, o comportamento dinâmico é compatível com o de um veículo enorme, com 5,9 m de comprimento e 2.696 kg em ordem de marcha.

Um grande diferencial, que justifica o preço mais alto ante a concorrência, é a suspensão a ar, com cinco níveis diferentes de ajuste do vão livre em relação ao solo, algo extremamente útil, seja para embarcar ou desembarcar do utilitário gigante, seja para a condução off-road - apesar da vocação mais estradeira, a Ram 1500 traz tração 4x4 com reduzida para rodar longe do asfalto e modo de tração integral com gerenciamento automático - essa função é particularmente útil para dar mais segurança e estabilidade em rodovias, especialmente sob chuva.

Imagem: Divulgação

Quanto ao consumo de combustível, a combinação do motor menor e mais moderno com o câmbio automático de oito marchas melhorou um pouco o consumo na cidade: na medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), a nova 1500 faz média de 6 km/l no ciclo urbano, ante 5,5 km do modelo anterior. Já na estrada são 7 km/l, contra 7,2 km/l com o V8.

No uso cotidiano, espere números mais modestos: obtive em torno de 5 km/l na cidade e, com o pé extremamente leve, cheguei a 7 km/l na rodovia. Algo natural para um veículo gigante e pesado.

Imagem: Divulgação

Equipamentos de série: vem com volante ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, banco do motorista com 3 posições de memória, faróis full-LED, lanternas traseiras com LEDs, freio de estacionamento eletrônico, pedais com ajustes elétricos de distância, monitoramento da pressão dos pneus, freios a disco nas quatro rodas, ar-condicionado automático de duas zonas com saída para o banco traseiro, rodas de liga leve de 22 polegadas, chave presencial, partida do motor por botão, retrovisores externos com rebatimento elétrico, retrovisor interno eletrocrômico com função de câmera traseira, head-up display, central multimídia de 14,5 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e GPS integrado, dois nichos para recarga de celular por indução, painel digital de 12,3 polegadas, sistema de som premium Harman Kardon com 19 alto-falantes e subwoofer, rodas de liga leve de 22 polegadas, estribos retráteis com acionamento elétrico, abertura elétrica da tampa traseira, 6 airbags, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, assistente de manutenção de faixa, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, leitura automática de placas de limite de velocidade, mitigação de rolagem da carroceria, comutação automática do farol alto e sensores de chuva e crepuscular.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.