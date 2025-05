Golpe da mangueira: saiba se você está sendo passado para trás ao abastecer

No entanto, a mangueira tem uma função insignificante nesse processo. A função da bomba hidráulica juntamente com o bico é regular isso.

O volume retido no interior da mangueira já foi medido pelo medidor e computado pela eletrônica da bomba e é compensado no abastecimento seguinte. Desta forma a mangueira sempre contém determinado volume de combustível.

As empresas explicam que o Inmetro exige que as mangueiras não sejam flexíveis e que não possam sofrer compressão. Por esse motivo, elas possuem uma trama de aço como reforço. Uma vez que o gatilho do bico deixa de ser pressionado, a válvula interrompe o fluxo de combustível.

Além disso, o bico de abastecimento possui válvulas internas que impedem que o conteúdo da mangueira seja drenado.

"Por contar com dispositivos internos que impedem o fluxo de combustível de forma indevida ou não computada e pelo fato de a mangueira apresentar rigidez na sua construção, manter a mangueira esticada ou não, não irá influenciar no volume abastecido", explicam as empresas em comunicado conjunto.