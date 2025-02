SUV de R$ 1,2 mi: Range Rover Sport híbrido entrega conforto e performance

Do UOL, em São Paulo

A Land Rover segue firme no processo de eletrificação de sua linha e, para 2025 traz ao Brasil o novo Range Rover Sport PHEV. Agora oferecido exclusivamente na versão híbrida plug-in, o SUV alia luxo, desempenho esportivo e tecnologia avançada.

Com potência combinada de 550 cv e autonomia de até 69 km no modo elétrico, o modelo promete reduzir emissões sem abrir mão da performance. Além da motorização híbrida, o modelo ganhou novas tecnologias, um conjunto dinâmico refinado e uma lista de equipamentos digna de um carro que beira R$ 1,2 milhão.

O UOL Carros teve a oportunidade de avaliar a versão Autobiography (R$ 1.185.550) e mostra abaixo como o Range Rover Sport 2025 busca se manter como referência no segmento de SUVs premium.

Desvendando o Range Rover Sport Autobiography

Design: novo Range Rover Sport mantém a identidade sofisticada da marca, mas traz um visual ainda mais moderno e minimalista. A dianteira exibe faróis afilados, enquanto a grade frontal segue discreta, conferindo um ar elegante ao SUV. Na traseira, as lanternas horizontais finas utilizam iluminação em LED de alta qualidade. O visual é marcado pelo teto flutuante e maçanetas embutidas, acionadas conforme necessidade.

O modelo cresceu em relação à geração anterior e agora mede 4,94 m de comprimento, 2,04 m de largura e 1,82 m de altura, com entre-eixos de 2,99 m.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: o interior reforça a proposta de luxo da Land Rover. Os bancos contam com 22 ajustes elétricos, climatização e massagem, enquanto o acabamento combina materiais nobres como couro, alumínio e madeira. A cabine também traz um sistema de purificação de ar para maior conforto dos ocupantes.

Os passageiros ainda contam com ar-condicionado de quatro zonas e telas individuais para os ocupantes do banco traseiro. A posição de dirigir elevada e o isolamento acústico garantem um deslizar suave sobre as rodas de 22 polegadas.

O modelo ainda conta com esterçamento das quatro rodas, algo que realmente faz diferença para manobrar um veículo deste porte. Já o porta-malas de 500 litros traz bom espaço para bagagens, mesmo com os carregadores ocupando parte dele.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: o SUV chega com uma lista de equipamentos digna do seu preço. No quesito segurança, conta com assistente de permanência em faixa, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência e monitoramento de ponto cego. Além disso, o modelo traz câmeras 360° e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

A central multimídia Pivi Pro de 13,1 polegadas permite controlar os modos de condução e diversas funções do veículo. Ela traz integração com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de permitir comandos de voz e trazer navegação com mapas 3D.

O painel de instrumentos digital de 13,7 polegadas complementa o pacote tecnológico, oferecendo alta personalização das informações exibidas. Além disso, há um head-up display que projeta informações essenciais no para-brisa, reduzindo a necessidade de desviar o olhar da estrada.

Outro destaque vai para o sistema de som Meridian Signature, que entrega até 1.430 W de potência na versão topo de linha.

Desempenho: o conjunto mecânico combina um motor 3.0 turbo com propulsor elétrico de 160 kW. O resultado são 550 cv de potência e uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos, com velocidade máxima de 249 km/h.

Segundo o Inmetro, no modo elétrico, a bateria de 38,2 kWh permite rodar até 69 km sem gastar uma gota de gasolina. Já no modo híbrido, o SUV registra consumo entre 17,5 e 19 km/l. No entanto, sem carga na bateria, os números caem para 7,5 km/l na cidade e 8,4 km/l na estrada.

A sensação ao volante, no entanto, é de que mesmo no modo híbrido o consumo é mais elevado, com a carga sendo rapidamente esgotada.