Mustang com caçamba? Ford F-150 é gigante das ruas com V8 e muito conforto

Picape mais vendida do mundo e veículo mais emplacado dos Estados Unidos há muitas décadas, a Ford F-150 foi lançada no Brasil em abril de 2023 e, em agosto do ano passado, recebeu uma atualização visual e de conteúdo.

Dentre as novidades, destaque para o fim da oferta da versão Platinum em nosso mercado, que passou a contar exclusivamente com a configuração Lariat, comercializada com o tradicional acabamento externo cromado ou com detalhes escurecidos.

Para alívio da maioria dos fãs da picape de grande porte, com seus 5,91 m de comprimento, uma coisa que não mudou na F-150 foi a motorização: continua sob o capô o icônico propulsor Coyote 5.0 V8 aspirado, o mesmo que equipa o esportivo Mustang, sempre acoplado à transmissão automática de dez velocidades.

A título de comparação, em nome da redução nas emissões de poluentes, sua rival direta Ram 1500 trocou recentemente o motor de oito cilindros por um 3.0 V6 biturbo.

Com 405 cv de potência e 56,7 kgfm, a F-150 perde em eficiência energética e performance ante os 426 cv e 64,8 kgfm da nova Ram, mas mantém o som instigante do seu V8, preservado em uma época na qual os motores de grande cilindrada e consumo parecem estar fadados à extinção.

Confira a seguir a avaliação da F-150 na versão Lariat Black, com preço sugerido de R$ 545 mil - abaixo dos R$ 579.990 iniciais cobrados pela Ram 1500 e também inferior aos R$ 566.190 da Chevrolet Silverado.

Desvendando a Ford F-150 Lariat Black

Imagem: Divulgação

Design: a F-150, na minha opinião, é a picape de grande porte mais bonita do mercado, apostando em um design mais clássico ante suas concorrentes diretas.

A aparência, combinada com o grande porte do veículo, é, de fato, imponente.

Vale destacar que, na linha 2025, lançada no ano passado em nosso mercado, a picape recebeu atualizações pontuais no visual, que inclui grade dianteira, faróis, rodas e para-choques redesenhados.

Na versão Lariat Black avaliada, os detalhes cromados da Lariat padrão são substituídos pelo acabamento preto brilhante, presente em detalhes como a máscara dos faróis, a grade frontal e as rodas de liga leve e 20 polegadas.

Imagem: Divulgação

Nessa configuração, os para-choques são pintados na mesma cor da carroceria, enquanto na Lariat eles são cromados.

Esse acabamento externo dá à F-150 uma aparência mais esportiva - reforçada pelo escapamento duplo na traseira.

Outro detalhe interessante é que, na reestilização da picape lançada em 2024 no Brasil, o logotipo da Ford exibido na dianteira e na traseira foi modernizado, trocando a pintura prata no contorno e nas letras pelo acabamento branco. Além disso, na versão Lariat Black, o fundo do emblema é preto, substituindo o tom azul tradicional da montadora norte-americana.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 5,91 m de comprimento, 2,09 m de largura (sem contar os retrovisores) e 3,69 m de distância entre-eixos, a F-150 poderia ser comparada a um pequeno apartamento sobre rodas, tamanho é o espaço interno, especialmente no banco de trás.

A largura é tamanha que, na primeira fileira de assentos, os bancos do motorista e do passageiro são separados por um imenso baú, que também serve como apoio para os braços e pode até ser convertido em uma mesa de trabalho - a alavanca do câmbio pode ser retraída eletricamente para este fim.

Os bancos dianteiros são extremamente confortáveis e trazem ventilação mais aquecimento, além de ajustes elétricos - também presentes no volante, que pode ser regulado em altura e profundidade. O banco traseiro também tem aquecimento e seu assento pode ser rebatido, revelando um porta-objetos que amplia a versatilidade da picape.

Imagem: Divulgação

A lista de equipamentos de conforto é extensa e inclui a excelente central multimídia de 12 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, painel digital de mesmas dimensões, ar-condicionado automático de duas zonas, teto solar panorâmico, som premium da Bang & Olufsen com 14 alto-falantes, recarga de celular por indução e tampa da caçamba com abertura elétrica - a peça também pode ser aberta por inteiro ou somente sua parte central.

O acabamento geral é bom e agrada a grande quantidade de botões físicos, inclusive do ar-condicionado - o que evita a dependência excessiva da central multimídia.

Imagem: Divulgação

A caçamba vem de série com uma espécie de pintura emborrachada para a respectiva proteção e traz capacidade volumétrica de 1.370 litros, podendo ser utilizada como um porta-malas gigante - infelizmente, a F-150 não traz cobertura da caçamba de série e o item precisa ser adquirido como acessório, mediante custo extra.

Já a capacidade de carga é de picape compacta, totalizando 728 kg.

Imagem: Divulgação

Segurança: a F-150 vem bastante completa no que se refere aos itens de segurança e sai da fábrica com oito airbags, freios a disco nas quatro rodas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitramento externo por câmeras e monitoramento da pressão dos pneus.

Além disso, traz de série pacote de assistências semiautônomas à condução, que inclui alerta de colisão dianteira e traseira, frenagem automática de emergência, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com centralização de faixa, alerta de ponto cego, comutação automática de farol alto e um head-up display, que exibe informações como velocidade no para-brisa, de grandes dimensões.

Também conta com assistências eletrônicas específicas para uma picape full-size, como controle de oscilação e assistente de reboque e controle eletrônico contra capotamento.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: equipada com o mesmo motor V8 5.0 aspirado do Mustang, a F-150 naturalmente tem no desempenho um dos seus grandes apelos de vendas - associado ao ronco característico de um propulsor de oito cilindros.

Na F-150, o motorzão traz sistemas de admissão de ar e escapamento diferentes, deixando-o mais "manso" em relação à unidade que equipa o cupê esportivo. Mesmo assim, os números são expressivos: com 405 cv e 56,7 kgfm à disposição e um competente câmbio automático de dez marchas, a picape acelera de zero a 100 km/h, segundo a Ford, em apenas 7,1 segundos - número excelente para um veículo que pesa 2.387 em ordem de marcha.

O peso da F-150 poderia ser ainda maior, não fosse o uso extensivo de alumínio, combinado com aço, na carroceria e nas partes estruturais.

Mesmo com tanta força disponível, se você dosar o pé direito, a picape e até dócil, proporcionando aceleração suave e progressiva.

Evidentemente, com seu porte de caminhão, o utilitário da Ford está longe de ser ágil como um Mustang, mas você logo se acostuma com as dimensões avantajadas, enquanto as suspensões entregam doses equilibradas de conforto e estabilidade.

Imagem: Divulgação

Para rodar longe do asfalto, a F-150 conta com tração 4x4 com reduzida e também modo de tração integral, que distribui automaticamente o torque entre os dois eixos.

Quanto ao consumo de gasolina, como seria de se esperar, é bastante elevado, mas poderia ser muito pior: de acordo com medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), são razoáveis 6,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada. No ciclo urbano, durante nosso período com a picape, sem muita preocupação com o consumo, obtive cerca de 4,5 km/l.

Para compensar e proporcionar mais autonomia, o tanque de combustível traz bons 136 litros de capacidade.

Imagem: Divulgação

Equipamentos de série: vem com ajustes elétricos do volante em altura e profundidade com memória, ajuste elétrico dos pedais, teto solar panorâmico, bancos dianteiros com ajustes elétricos, bancos dianteira aquecidos e ventilados, banco traseiro aquecido, painel digital de 12 polegadas, central multimídia de 12 polegadas com conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com centralização ativa de faixa e função "stop and go", alerta de colisão frontal e traseira, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, comutação automática do farol alto, controle de oscilação e assistente de reboque, controle eletrônico contra capotamento, monitoramento da pressão dos pneus, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, head-up display, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, freios a disco nas quatro rodas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital automático com saída para a segunda fileira e duas zonas independentes de temperatura, rodas de liga leve de 20 polegadas, detalhes externos escurecidos, sensor de chuva, sensor crepuscular, retrovisores externos com repetidor de seta, chave presencial, partida por botão, tração 4x4 com reduzida, protetor de caçamba, e faróis e lanternas de LEDs.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.