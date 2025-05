CNH suspensa ou cassada: o que acontece se for pego dirigindo mesmo assim?

Quando a habilitação é suspensa, o motorista fica impedido de dirigir por um período determinado (que varia de dois meses a dois anos). Se ele não correr na tentativa de cancelar essa penalidade, e a suspensão for, de fato, instaurada, ele precisará seguir a determinação e parar de dirigir.

Caso contrário, se for barrado em uma blitz, poderá ter o documento cassado (artigo 263 do CTB). E a cassação é infinitamente pior do que a suspensão. Isso porque, para recuperar seu direito de dirigir, o motorista deverá refazer todo o curso de habilitação, como se nunca antes tivesse tirado o documento.

Agora, se for flagrado com a CNH cassada em uma blitz, a situação pode piorar - e muito - dependendo da situação.

Conforme o artigo 309 do CTB, caso o condutor gere perigo de dano na direção do veículo, quando flagrado com a CNH cassada, ele poderá ser condenado por crime de trânsito, com pena de detenção de seis meses a um ano, ou multa.

Vale ressaltar, no entanto, que não é sempre que dirigir com a CNH cassada vai gerar a prisão do condutor. Para a efetiva ocorrência do crime, é preciso que haja um perigo de dano. Portanto, não deverá recair qualquer punição criminal ao condutor que dirige com a habilitação cassada sem promover nenhum risco ao trânsito, mas apenas uma sanção administrativa.

Além disso, o perigo de dano, quando houver, deve ser comprovado. Ele precisa ser real e concreto, como em casos de direção sob influência de álcool/drogas, andar na contramão, alta velocidade, ou envolvimento em acidentes de trânsito.