Mercedes-AMG C 63 evolui com eletrificação e impressiona no desempenho

O Mercedes-AMG C 63 2025 marca uma grande mudança na linha de esportivos da marca alemã ao substituir o tradicional motor V8 por um moderno sistema híbrido plug-in. Essa mudança visa alinhar o modelo às normas ambientais sem comprometer a performance de alto nível.

Ele é oferecido no mercado em duas configurações: a versão convencional, partindo de R$ 906.900, e a exclusiva F1 Edition, que ultrapassa a marca de R$ 1 milhão. O UOL Carros teve a chance de testar o sedã esportivo e traz os detalhes abaixo.

Desvendando o Mercedes-AMG C 63 S E-Performance

Design: o visual do novo C 63 reflete a evolução da identidade visual da AMG, com linhas marcantes e um visual imponente. A grade dianteira, característica dos modelos da divisão esportiva da Mercedes, domina a frente do sedã, acompanhada por entradas de ar funcionais e capô esculpido para reforçar a aerodinâmica.

Na traseira, o destaque fica para o difusor esportivo e as quatro saídas de escapamento, elementos que reforçam a proposta agressiva do modelo. O porta-malas, com abertura elétrica, entrega apenas 280 litros devido à alocação da bateria e do motor elétrico.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: o interior do C 63 S E-Performance combina sofisticação e tecnologia, com acabamento em materiais nobres como couro, Alcântara e fibra de carbono. Os bancos esportivos proporcionam excelente suporte lateral e são equipados com ajustes elétricos para maior comodidade do motorista e passageiro.

A iluminação ambiente configurável em 64 tonalidades permite uma personalização completa do interior, enquanto o teto solar panorâmico amplia a sensação de espaço. Embora alguns plásticos rígidos estejam presentes em pontos específicos da cabine, a qualidade geral dos materiais mantém o alto padrão característico da Mercedes.

A central multimídia de 11,9 polegadas com interface intuitiva possibilita um controle prático das funções do veículo, enquanto o painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas fornece informações detalhadas sobre a condução. O sedã esportivo ainda vem equipado com conectividade 5G e oferece Apple CarPlay e Android Auto sem a necessidade de fios.

Imagem: Divulgação

Desempenho: o novo conjunto mecânico do C 63 combina um motor 2.0 turbo de quatro cilindros com um propulsor elétrico de 201 cv, entregando uma potência total de 680 cv e impressionantes 104 kgfm de torque. Esse conjunto permite que o modelo acelere de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos.

O sistema de tração integral garante um comportamento dinâmico exemplar, proporcionando estabilidade e precisão em curvas. É possível rodar apenas no modo elétrico, mas nesse caso são apenas 10 km sem o uso do motor a combustão.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: O pacote de segurança inclui uma ampla gama de assistentes de condução, como piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego, frenagem autônoma de emergência e assistente de permanência em faixa.

O sistema de som premium Burmester, com 710 watts de potência e 15 alto-falantes, proporciona uma experiência sonora envolvente. O veículo também conta com head-up display, comandos sensíveis ao toque no teto, carregamento de smartphone por indução e ar-condicionado de quatro zonas.