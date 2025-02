Lexus RX 450h+ é mais que 'Toyota de luxo', mas cobra (bem) caro por isso

Do UOL, em São Paulo

A briga entre marcas premium pelo mercado eletrificado ganhou mais um concorrente. A Lexus ampliou a oferta com a chegada do RX 450h+, seu primeiro modelo híbrido plug-in vendido no Brasil.

Com o preço salgado de R$ 609.990, a montadora japonesa tenta se descolar da sensação de 'Toyota de luxo', oferecendo um veículo que chega para concorrer no segmento premium contra rivais como Volvo, BMW, Mercedes-Benz e até Porsche. Será que consegue? É o que o UOL Carros mostra abaixo.

Imagem: Divulgação

Desvendando o Lexus RX 450h+

Design: a grade dianteira em formato de diamante, característica da Lexus, domina a frente do veículo, enquanto as linhas laterais fluidas e os faróis LED estreitos conferem um visual moderno e aerodinâmico. As rodas de liga leve de 20 polegadas complementam o visual robusto.

No interior, o ambiente é luxuoso, com materiais premium como couro e acabamentos em madeira. Os assentos dianteiros são aquecidos e ventilados, com ajustes elétricos.

O espaço para os passageiros é generoso, tanto nas fileiras dianteiras quanto nas traseiras, e o porta-malas oferece 520 litros de capacidade, que pode ser expandida com os bancos rebatidos.

Segurança: o SUV chega equipado com o Lexus Safety System+ 2.5, um pacote completo de assistência ao motorista que inclui freio automático de emergência, alerta de colisão frontal, assistente de permanência em faixa, controle de cruzeiro adaptativo e monitoramento de pontos cegos.

Além disso, o modelo conta com sete airbags (frontais, laterais e de cortina), câmera de ré com visão 360º e sistema de estacionamento automático.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Desempenho e consumo: sob o capô, o RX 450h+ reúne a mesma mecânica do RAV4 híbrido, com motor aspirado a gasolina de 2.5 litros com dois propulsores elétricos (um em cada eixo), resultando em uma potência combinada de 306 cv e torque de 27 kgfm. De acordo com a fabricante, faz de 0 a 100 km/h em apenas 6,5 s.

O câmbio é do tipo CVT, e o sistema de tração integral E-Four distribui a potência de forma inteligente entre os eixos dianteiro e traseiro. A transmissão é suave e responsiva, proporcionando uma condução tranquila em ambientes urbanos e desempenho vigoroso em estradas.

O grande destaque, no entanto, é a eficiência: a bateria de 18,1 kWh permite uma autonomia de até 56 km no modo elétrico segundo o Inmetro, ideal para trajetos curtos sem emissões. No modo híbrido, segundo o Inmetro, o consumo fica em torno de 13,9 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada.

A recarga da bateria pode ser feita em tomadas domésticas ou em estações de carga rápida, com tempo estimado de 2,5 h para uma carga completa.

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Vida a bordo: oferece uma condução suave e confortável, típica dos veículos premium da Lexus. O sistema de suspensão ajustável garante estabilidade em curvas e conforto em terrenos irregulares.

A direção é precisa e o isolamento acústico é excelente, proporcionando uma experiência tranquila tanto na cidade quanto em estradas.

O painel digital de 12,3 polegadas e o heads-up display oferecem informações claras e intuitivas, enquanto o sistema de som premium Mark Levinson com 21 alto-falantes proporciona uma experiência auditiva imersiva. Destaque também para as cortinas retráteis nos vidros das portas traseiras e para o apoio central com dois porta-copos.

Equipamentos: entre os destaques estão a central multimídia de 14 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto, assentos dianteiros com memória, o teto solar panorâmico e a climatização de três zonas.

A cabine também conta com teto solar panorâmico, climatização tri-zona e múltiplas opções de conectividade, incluindo carregamento sem fio e entradas USB-C.