De Agile a Veloster: estes carros foram marcados por polêmicas no Brasil

O Renault Logan marcou a fase em que a Renault do Brasil passou a nacionalizar carros da Dacia, a subsidiária romena de baixo custo da marca. E o visual era de chorar. Lançado em 2007, o sedã parecia carro dos anos 80.

Apesar disso, ele até que foi bem aceito. Tinha preço de sedã compacto de entrada com espaço interno de médio. Além disso, com o tempo a Dacia, e a própria Renault do Brasil, foram melhorando o visual do Logan.

Assim, o modelo, apesar do início controverso, acabou se transformando em um caso de sucesso. Saiu de linha no final de 2024, pois a partir do Kardian a Renault iniciou o processo de abandono da plataforma da Dacia no Brasil. Além disso, a marca está deixando de investir no segmento de sedãs.

Toyota Corolla Cross

Imagem: Divulgação

Ele nasceu bem-sucedido e continua assim desde então. É o único que, desde o início (em 2021) conseguiu fazer frente ao Jeep Compass. Em 2025, pela primeira vez, lidera o segmento de SUVs médios no acumulado do ano.