Toyota Corolla Cross 2026 esportivo tem até app para desconto no seguro

SUV médio mais vendido do Brasil no primeiro trimestre, o Toyota Corolla Cross está consolidado no mercado e há algum tempo supera com folga o Corolla sedã em volume de emplacamentos.

A tática de oferecer um produto com a confiabilidade mecânica, valorização na revenda e rodar confortável semelhantes aos do sedã em uma carroceria de utilitário esportivo tem, efetivamente, feito sucesso.

Na linha 2026, introduzida em janeiro, o Corolla Cross recebeu novidades como nova central multimídia, sistema de conectividade que pode render desconto no seguro e garantia ampliada do padrão de cinco anos para até uma década.

Confira a seguir a avaliação da versão esportiva GR-Sport, que traz o mesmo conteúdo da XRX 2.0, mais detalhes visuais exclusivos e calibragem diferenciada de suspensões e direção. Em abril de 2025, data de publicação deste teste, o preço sugerido é de R$ 210.190.

Desvendando o Toyota Corolla Cross GR-Sport 2026

Imagem: Divulgação

Design: na minha opinião, o Corolla Cross é um dos SUVs médios mais bonitos na sua faixa de preço, exibindo carroceria com linhas limpas e fluidas, com destaque para o "ombro" nas laterais traseiras que se integra às lanternas estreitas e posicionadas na horizontal.

Tem um estilo mais crossover, que remete às peruas e não traz aquele design de "caixote" tão típico dos utilitários esportivos.

Imagem: Divulgação

Especificamente a versão GR-Sport se diferencia na parte estética, trazendo rodas raiadas de liga leve com acabamento diamantado e 18 polegadas; dianteira com para-choque e grade exclusivos e detalhes na cor preta brilhante; saias laterais e interior escurecido com detalhes vermelhos.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,46 m de comprimento, 1,82 m de largura, 1,62 m de altura e 2,64 m de distância entre-eixos, o Corolla Cross traz bom espaço interno para um SUV médio - a capacidade do porta-malas é de bons 440 litros.

O acabamento interno geral é bom e inclui revestimento macio ao toque no painel das portas e, na versão GR-S, bancos confortáveis com revestimento mesclando couro, camurça e material sintético.

Na configuração "esportivada" que avaliamos, a cabine exibe discretas costuras vermelhas nas portas, nos bancos, na coifa da alavanca do câmbio e no volante, revestido de couro - já o teto traz tecido na cor preta, que predomina no habitáculo do Corolla Cross GR-Sport.

Imagem: Divulgação

Essa versão conta, ainda, com comodidades como ar-condicionado automático de duas zonas com saída para o banco traseiro, freio de estacionamento eletrônico com auto hold e teto solar elétrico (com tamanho convencional, não é do tipo panorâmico). Um detalhe que pode melhorar é a iluminação interna com lâmpadas incandescentes - poderia usar LEDs.

Disponível em todas as versões, a nova central multimídia Toyota Play 2.0, com tela de dez polegadas, é uma evolução e tanto na comparação com a antecessora (que tem nove polegadas), trazendo interface muito mais bonita e intuitiva, bem como portas USB do tipo C nas duas fileiras de assentos e conexão sem fio com celulares via Apple CarPlay e Android Auto.

Imagem: Divulgação

O exemplar que testamos agrega, ainda, recarga de celular por indução, disponível a partir da configuração XRE, e banco do motorista com ajustes elétricos - de série desde a versão XRX. Também conta com chave presencial e partida do motor por botão.

O painel de instrumentos digital com tela de 12,3 polegadas, por sua vez, tem visual bonito e oferece diferentes tipos de configuração e exibição de informações, mas sua operação não é tão simples e exige uma curva de aprendizado razoável.

Imagem: Divulgação

Por fim, outra novidade da linha 2026 é o Toyota Serviços Conectados, oferecido nas versões XRX, GR-Sport e XRX Hybrid e que permite consultar o status do veículo, histórico de viagens, lembrete para revisões, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas sem nenhum custo adicional no aplicativo Toyota App.

O pacote do Serviços Conectados é adquirido à parte e os 12 primeiros meses são gratuitos. Por meio dele, é possível contar com rastreamento e imobilização de veículo roubado, alertas remotos de limite de velocidade e acionamento do alarme - além disso, permite contratar, em parceria com a Toyota Corretora de Seguros e a Mitsui Sumitomo Seguros, a modalidade de Seguro Conectado, que permite integrar as informações do veículo e do condutor à seguradora para a aplicação de benefícios e eventuais descontos.

Imagem: Divulgação

Segurança: o Corolla Cross de destaca neste importante quesito, trazendo em todas as versões sete airbags, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold e o pacote de assistências à condução Safety Sense, que traz comutação automática do farol alto, alerta de colisão dianteira e traseira com frenagem automática de emergência, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo que funciona em congestionamentos, alerta de ponto cego e assistente ativo de manutenção de faixa.

Imagem: Divulgação

Além disso, na linha 2026 as versões XRX, GR-Sport e XRX Hybrid ganharam monitoramento externo "360 graus" por meio de câmeras instaladas no entorno da carroceria.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: apesar de ser a versão com apelo esportivo do SUV médio, o Corolla Cross GR-Sport traz o mesmo conjunto mecânico das demais versões equipadas com o motor 2.0 flex de 175 cv e 21,3 kgfm - vale destacar, por outro lado, que o ajuste das suspensões e da direção é diferenciado nessa variante.

Com o gerenciamento do competente câmbio CVT com nove marchas simuladas (mais uma marcha, a primeira, mecânica), o modelo tem fôlego de sobra para qualquer situação, mas não espere acelerações de "colar" as costas no banco - por trazer motor naturalmente aspirado, o torque máximo chega apenas em rotações mais altas, acima das 4.000 rpm.

Imagem: Divulgação

Para deixar o comportamento um pouco mais esperto, o utilitário esportivo traz o botão Sport, que muda o mapeamento do motor e os ajustes de aceleração e do câmbio para respostas mais rápidas ao pisar no pedal direito.

Como todo Corolla Cross, a ênfase do GR-Sport, mesmo com a calibragem mais esportiva do respectivo chassi, é no rodar extremamente suave e confortável, que remete ao de modelos premium, consideravelmente mais caros - mesmo com eixo de torção na suspensão traseira, traz condução bastante estável e previsível, com pouca rolagem da carroceria.

Imagem: Divulgação

Quanto ao consumo, claramente a calibragem do Corolla Cross 2.0 prioriza maior eficiência com gasolina no tanque: conforme o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), as médias com o derivado do petróleo são de 11,2 km/l na cidade e de 13 km/l na estrada - bons números, considerando um propulsor com dois litros de cilindrada.

Com etanol, o consumo sobe consideravelmente e as médias caem para 7,6 km/l no ciclo urbano e 8,8 km/l no rodoviário.

Imagem: Divulgação

Equipamentos de série: traz banco do motorista com ajustes elétricos, bancos de couro e camurça, faróis full-LED com comutação automática da luz alta, lanternas traseiras com LEDs, monitoramento da pressão dos pneus, freios a disco nas quatro rodas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, ar-condicionado automático de duas zonas com saída para o banco traseiro, rodas de liga leve de 18 polegadas, chave presencial, partida do motor por botão, retrovisor interno eletrocrômico, painel digital de 12,3 polegadas, central multimídia de 10 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, carregamento de smartphone por indução, sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters , 7 airbags, freio de estacionamento eletrônico com auto hold, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, alerta de tráfego traseiro e assistente ativo de manutenção de faixa.

