Novo Chevrolet Equinox é espaçoso e tecnológico para andar sem pressa

Pouco depois de lançar no Brasil a versão 100% elétrica do Equinox, em outubro de 2024, a Chevrolet introduziu em nosso mercado a nova geração do SUV médio com propulsão convencional a combustão, rebatizada com o sobrenome Turbo.

Mantendo o propulsor 1.5 turbinado a gasolina, o Equinox Turbo chegou maior do que seu antecessor e menor do que a variante elétrica, trazendo visual totalmente repaginado por dentro e por fora, além de mais itens tecnológicos de conforto, conectividade e segurança.

Construído sobre nova plataforma, o Equinox continua se destacando na respectiva categoria pelo amplo espaço interno e pelo rodar confortável,.

Agora, ele é comercializado em duas versões, ambas com preço e base mecânica idênticos e trazendo poucas diferenças visuais e de equipamentos entre si: a aventureira Activ e a esportiva RS, disponíveis por R$ 275.790 na data de publicação desta avaliação.

Confira a seguir o teste completo do novo Equinox RS.

Desvendando o Equinox Turbo RS 2025

Design: nesta nova geração, o Equinox ficou um pouco maior e adotou um visual mais parrudo e alto, ficando com uma personalidade mais para SUV do que para perua "vitaminada".

Como em lançamentos recentes da Chevrolet, a dianteira traz conjunto ótico bipartido, com luzes de condução diurna rente ao capô e faróis, lanternas e piscas localizados mais abaixo.

Na versão RS, a grade frontal avantajada traz acabamento preto brilhante e é dividida por uma barra horizontal com mesmo aspecto, com a gravata da Chevrolet com fundo preto ao centro.

Uma moldura plástica com acabamento preto fosco percorre a base dos para-choques e avança para as caixas de roda e até a base das portas, para dar um aspecto mais robusto ao veículo.

O teto ˜flutuante" traz pintura preta, enquanto a traseira exibe um aerofólio no topo da tampa do porta-malas com mesmo acabamento. As lanternas de LED, como no Blazer elétrico, são estreitas na parte central da tampa do bagageiro e assumem forma de bumerangue nas extremidades.

O Equinox RS também conta com belas rodas de liga leve de 20 polegadas com acabamento diamantado e detalhes escurecidos, enquanto a variante Activ traz rodas com aro 19.

Vida a bordo: medindo 4,7 m de comprimento, 1,9 m de largura, 1,71 m de altura e 2,73 m m de distância entre-eixos, o novo Equinox cresceu ligeiramente na comparação com o antigo, que já era grande, na comparação com outros SUVs médios disponíveis no mercado brasileiro.

No uso cotidiano, as dimensões generosas resultam em muito espaço interno para até cinco ocupantes - os do banco traseiro são beneficiados pelo assoalho plano, item raro em carros a combustão com tração nos dois eixos. O porta-malas também não decepciona, com seus 469 litros de capacidade.

O acabamento interno é bom, sem chegar a ser luxuoso, mesclando superfícies macias ao toque com plásticos rígidos. Na versão RS, o revestimento do teto é preto e há detalhes vermelhos nos bancos, no painel das portas, no volante e na moldura das saídas do ar-condicionado nas extremidades do painel - que, a exemplo do Blazer EV RS, também conta com um filete avermelhado em frente ao passageiro dianteiro.

O habitáculo destaca o painel digital de 11 polegadas e a central multimídia de 11,3 polegadas, unidos em uma peça só. Pontos altos são a conexão 5G dedicada e o sistema de rastreamento veicular e assistência remota OnStar, com plano de dados gratuito durante os primeiros 13 meses de uso.

Além disso, o Equinox traz Google nativo e a possibilidade de exibir a navegação GPS pelo Google Maps ou pelo Waze no painel - que poderia ser mais personalizável. Um exemplo: o consumo médio e o hodômetro parcial são exibidos apenas na tela multimídia.

O conforto a bordo é reforçado com vidros laterais com isolamento acústico e térmico e sistema de som com cancelamento de ruído.

A lista de itens de série é extensa e inclui bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento, teto solar panorâmico, tampa do porta-malas com acionamento elétrico, ar-condicionado de duas zonas com botões físicos, carregamento sem fio de celular e conexão de smartphones via Android sem a necessidade de cabos.

Segurança: o Equinox Turbo RS é bem servido nesse quesito e sai da fábrica com seis airbags, controles de tração e estabilidade e freios a disco nas quatro rodas.

O SUV também sai da fábrica com diversas a assistências à condução, que incluem controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, assistente de manutenção de faixa, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, comutação automática do farol alto, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiros, monitoramento da pressão dos pneus e sensores de chuva e crepuscular.

O monitoramento externo "360 graus" por câmeras, a exibição da imagem da câmera traseira no retrovisor, os faróis de neblina em LED e o alerta traseiro de detecção de pedestres, contudo, são recursos de segurança disponíveis apenas na versão Activ.

A retirada desses itens da configuração RS, claramente, serve para compensar as rodas maiores de 20 polegadas, o volante com base reta e detalhes visuais exclusivos da variante mais esportiva, já que as duas versões têm o mesmo preço.

Desempenho e consumo: nesta nova geração, o Equinox continua disponível exclusivamente com motor 1.5 turbo a gasolina, cuja potência subiu cinco cavalos, totalizado 177 cv, e com torque de 28 kgfm a 2.000 rpm (eram 27,8 kgfm).

Com o novo câmbio automático de oito marchas, que substitui o anterior de seis velocidades, o Equinox acelera de zero a 100 km/h em 9,3 segundos. Não chega a empolgar, ainda mais se considerarmos seus 1.678 kg em ordem de marcha, mas passa segurança em ultrapassagens e retomadas.

Sua condução enfatiza o conforto, trazendo suspensões independentes nos dois eixos que filtram bem as imperfeições do solo, sem rolagem excessiva da carroceria e com aceleração suave e progressiva.

O Equinox vem de série com tração integral, que pode ser desligada por meio de um botão, ficando restrita ao eixo dianteiro, e traz seletor de modos de condução com três opções: normal, baixo atrito e off-road.

Já o consumo de combustível foi decepcionante, considerando a cilindrada de 1,5 litro: rodamos cerca de 600 km na estrada e, mesmo com o pé leve, minha melhor média foi de 11 km/l. Já na cidade, o consumo médio ficou em torno de 7 km/l. Os números obtidos não ficaram muito distantes dos oficiais: 9 km/l no ciclo urbano e 10,7 km/l no rodoviário.

Equipamentos de série: vem com aquecimento e ajustes de altura e profundidade no volante, bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento, banco do motorista com memória, banco traseiro com assoalho plano, faróis full-LED com comutação automática da luz alta, lanternas traseiras com LEDs, freio de estacionamento eletrônico com auto hold, monitoramento da pressão dos pneus, freios a disco nas quatro rodas, sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré, ar-condicionado automático de duas zonas com saída para o banco traseiro, rodas de liga leve de 20 polegadas, chave presencial, partida do motor por botão, retrovisores externos com rebatimento elétrico, retrovisor interno eletrocrômico, central multimídia de 11,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e conexão 5G dedicada, recarga de celular por indução, painel digital de 11 polegadas, sistema de som com seis alto-falantes e cancelamento de ruído, 6 airbags, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, assistente de manutenção de faixa, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego e sensores de chuva e crepuscular.

