Hyundai Creta N Line: vale pagar quase R$ 190 mil por 'esportivo' 1.0?

Lançado no ano passado, o Hyundai Creta manteve em sua reestilização a presença de sua linha com maior esportividade, batizada de N Line. Com design exclusivo e um pacote tecnológico, a ideia aqui é atrair consumidores que querem um carro funcional, mas com um toque extra de dinamismo.

Claro que nem tudo são flores, e a marca sul-coreana tem caprichado na hora de cobrar a conta. Custando R$ 187.590 e entregando a mesma motorização 1.0 turbo das versões mais baratas, fica muito mais caro do que outros rivais que entregam mais desempenho e até mesmo tamanho.

Ainda assim, será que vale gastar um pouco mais para ter um deles na garagem? É o que o UOL Carros mostra abaixo.

Desvendando o Hyundai Creta N Line

Imagem: Divulgação

Design: a versão N Line aposta em algumas exclusividades para atrair quem busca um visual mais esportivo. A grade frontal possui acabamento em preto brilhante e se conecta às luzes diurnas de LED. O para-choque exclusivo traz entradas de ar ampliadas e detalhes em vermelho.

Nas laterais, as rodas de liga leve aro 17, exclusivas da linha, complementam o estilo. Já na traseira, as lanternas são interligadas por um filete de LED. O duplo escapamento, outro detalhe exclusivo da versão, adiciona um toque diferente ao conjunto visual.

Vida a bordo: o interior do Creta N Line combina acabamentos diferenciados e tecnologias voltadas ao conforto. Os bancos são revestidos em couro com costuras vermelhas, e o logotipo N Line aparece no volante e na manopla do câmbio. O pênalti é uso de plásticos rígidos todo o interior, com acabamento mais simples do que muitos concorrentes.

Imagem: Divulgação

Na cabine, quem viaja no banco traseiro conta com uma entrada USB-C e apoio de braço com porta-copos. O espaço é confortável para quatro passageiros, mas quem tem estatura maior pode sentir certo desconforto. Já o porta-malas entrega a boa capacidade de 422 litros.

A tela digital integrada reúne painel de instrumentos digital e a central multimídia com 10,25 polegadas cada, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Desempenho e consumo: sob o capô, o Creta N Line 2025 traz o motor Kappa 1.0 turbo, que entrega 120 cv a etanol e 115 cv com gasolina, sendo 17,5 kgfm de torque independentemente do combustível utilizado. O câmbio automático de seis marchas com conversor de torque garante trocas suaves e a suspensão, com ajuste mais firme, melhora a estabilidade nas curvas.

Por se tratar de um modelo que busca um apelo mais esportivo, a versão N Line deixa um pouco a desejar. O motor sente o peso dos quase 1.300 kg, principalmente nas retomadas. Com essa configuração, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 11,5 segundos.

A falta de maior ímpeto, ao menos, compensa um pouco no consumo. Segundo o Inmetro, é de 12 km/l na cidade e 12,7 km/l na estrada, utilizando gasolina. Com etanol, os números ficam em 8,4 km/l e 9 km/l respectivamente.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: nisso o Creta não decepciona, com pacote que inclui ar-condicionado digital de duas zonas, carregador de celular por indução, câmera 360º e teto solar panorâmico. Em segurança, o modelo conta com seis airbags, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas e monitoramento da pressão dos pneus.

Entre os assistentes de condução, o SUV dispõe de frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão frontal, assistente de permanência em faixa e detector de fadiga.