Corolla Cross: como anda e quanto bebe o SUV isento de rodízio e IPVA em SP

Lançado em março de 2021, o Toyota Corolla Cross logo conquistou o consumidor brasileiro ao oferecer, na forma de SUV, atributos consagrados na sua versão sedã, como condução confortável, interior caprichado e, acima de tudo, mecânica confiável e bom valor de revenda.

Tais características vieram acompanhadas da oferta de propulsão híbrida flex, disponível pela primeira vez em um automóvel produzido em série, com foco no baixo consumo de combustível.

Hoje, o utilitário esportivo do Corolla se consolidou como um dos modelos mais vendidos da categoria de SUVs médios, acumulando pouco mais de 44 mil emplacamentos de janeiro a novembro - logo atrás do líder Jeep Compass, com cerca de 45,3 mil exemplares comercializados no mesmo período.

Na linha 2025, que chegou em maio, o Corolla Cross recebeu uma série de atualizações, que vão desde retoques externos até a introdução de itens de série como o freio de estacionamento eletrônico, que substituiu o criticado freio acionado com o pé.

Com essas novidades, o modelo foi eleito o melhor SUV médio pelo júri da edição de 2024 do Prêmio UOL Carros.

Além disso, o SUV da Toyota, que já estava liberado do rodízio de veículos na capital paulista nas suas versões híbridas, ficou isento de IPVA no estado de São Paulo nas variantes com essa tecnologia.

Vale destacar que o Corolla Cross também é comercializado com propulsão convencional a combustão, que não desfruta dos benefícios mencionados acima.

Confira a seguir a avaliação da versão topo de linha XRX Hybrid, com preço sugerido de R$ 212.890 e consumo médio de 17,7 km/l na cidade, com gasolina no tanque.

Desvendando o Toyota Corolla Cross XRX Hybrid

Imagem: Divulgação

Design: o Corolla Cross recebeu novidades externas para se manter atual, três anos e oito meses após seu lançamento.

Na dianteira, recebeu nova grade, que agora é integrada ao para-choque, também redesenhado, e traz um padrão hexagonal.

Os faróis ficaram mais afilados e agora exibem assinatura de LEDs na parte central. O facho principal, também iluminado por LEDs, fica na parte inferior do conjunto ótico dianteiro, enquanto a parte superior da peça recebeu quatro retângulos que têm dupla função: funcionam tanto como luzes de condução diurna quanto como piscas, com acionamento sequencial.

Imagem: Divulgação

As rodas de liga leve também são novas, enquanto na traseira nas lanternas de LEDs receberam novo arranjo interno de luzes, mantendo o formato anterior.

As atualizações fizeram bem ao utilitário esportivo.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: em todas as versões, o SUV médio da Toyota sempre se destacou pelo bom espaço interno, pela cabine bem acabada, combinando plásticos rígidos e superfícies macias ao toque, e pelos assentos confortáveis.

Na linha 2025, o Corolla Cross recebeu incrementos interessantes, com destaque para o freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, que aposentou o freio acionado pelo pé que era alvo de críticas.

Além disso, o modelo incorporou novos revestimentos dos bancos e portas, bem como o bom painel digital configurável e de alta resolução com 12,3 polegadas - que estreou no Corolla sedã.

Imagem: Divulgação

A central multimídia também foi aprimorada, mantendo as nove polegadas, mas ganhando conexão sem fio com celulares via Android Auto e Apple CarPlay e carregamento por indução de smartphones.

O habitáculo mantém comodidades como o banco traseiro com apoio de braço e porta-copos, o ar-condicionado digital com duas zonas de temperatura e saída de ar para os passageiros traseiros e a abertura elétrica da tampa do porta-malas - que pode ser acionada passando o pé por baixo do para-choque.

Imagem: Divulgação

Segurança: o Corolla Cross avaliado se sai bem nesse quesito, saindo de fábrica com sete airbags, controles e tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, monitoramento da pressão dos pneus, câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

Além disso, conta com freios a disco nas quatro rodas e, em toda a gama, traz o pacote de assistências à condução Safety Sense, que agrega controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (capaz de operar em baixas velocidades), frenagem autônoma com alerta de colisão, assistente de permanência na faixa, farol alto adaptativo e frenagem automática durante as manobras de baliza.

Já o alerta de ponto cego, que acende uma luz na extremidade dos retrovisores, está restrito às versões mais caras.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: as versões híbridas do Corolla Cross trazem câmbio CVT e têm foco evidente na eficiência.

De acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), as médias de consumo são as melhores dentre os SUVs médios flex: 12,5 km/l na cidade e 10,1 km/l na estrada com etanol e, com gasolina, 17,7 km/l e 14,6 km/l, respectivamente.

Diferentemente dos automóveis convencionais, o gasto de combustível é menor no ciclo urbano do que no rodoviário porque o auxílio elétrico na propulsão é maior na cidade - onde a bateria de 1,3 kW do sistema híbrido é mais recarregada pelas frenagens e desacelerações.

Os dois motores elétricos são mais solicitados e chegam a se encarregar completamente da propulsão em situações nas quais o consumo é maior, como nas manobras de estacionamento e nas arrancadas em baixa velocidade - quando você pisa mais forte no pedal do acelerador, o propulsor 1.8 é automaticamente ligado.

A combinação dos propulsores elétricos e a combustão rende potência máxima de 123 cv, enquanto a marca divulga os números de torque individualmente: 16,6 kgfm do sistema elétrico e 14,5 kgfm do motor flex.

Para além dos números da ficha técnica, no mundo real o desempenho nas acelerações e nas retomadas é suficiente para o Corolla Cross e seus 1.450 kg em ordem de marcha, mas está longe de empolgar.

Quem prioriza performance tem nas configurações não híbridas do SUV a escolha natural: equipadas com motor 2.0 flex convencional de 175 cv e 20,8 kgfm, acoplado à transmissão CVT com dez marchas, entregam muito mais desempenho.

Quanto ao comportamento dinâmico, o Corolla Cross tem rodar muito confortável, sem balançar demais a carroceria, independentemente da motorização - ainda que fique devendo a suspensão traseira independente que vem no Corolla sedã e, no utilitário esportivo, acrescentaria ainda mais estabilidade e refinamento à condução.

A direção elétrica é bem precisa e você facilmente encontra a melhor posição de dirigir.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, banco do motorista com ajustes elétricos, bancos com revestimento de couro e material sintético, banco traseiro com encosto de braço e porta-copos, carregamento de celular por indução, faróis e lanternas traseiras de LEDs, alarme, chave presencial, partida do motor por botão, ar-condicionado digital e automático de duas zonas com saída para o banco traseiro, central multimídia com tela de nove polegadas, painel digital de 12,3 polegadas, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, sete airbags, monitoramento da pressão dos pneus, freios a disco nas quatro rodas, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo que opera em baixas velocidades, alerta de ponto cego, frenagem autônoma com alerta de colisão, assistente de permanência e centralização de faixa, farol alto adaptativo, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, teto solar e rodas de liga leve de 18 polegadas.

