Volvo EX90: como é o SUV que virou elétrico e acaba de chegar ao Brasil

Inicialmente o veículo estará disponível em 23 concessionárias da Geely, localizadas em 18 cidades. Os planos são de expandir a rede de pontos de venda e pós-venda para 105 revendedores a médio prazo.

Modelo global da Geely, o EX5 traz motor com 217 cv de potência e 32,6 kgfm de torque. No Brasil, será disponibilizado com bateria de 60,2 kWh de capacidade e autonomia em torno de 450 km.

Quanto às dimensões, o EX5 mede 4,62 m de comprimento, 1,9 m de largura, 1,67 m de altura e 2,75 m de distância entre-eixos. Ao menos inicialmente, o veículo virá importado da China - a Renault informa que, futuramente, poderá montar veículos da Geely no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR).

No quadro Autosserviço, o Carona alerta para o risco de superaquecimento do motor e o que fazer, emergencialmente, se ele "ferver". A orientação inicial é, se for possível, parar o veículo, desligar o motor e acionar o socorro mecânico.

Outra dica que ajuda a arrefecer o motor é ligar a ventilação interna no máximo e regular a temperatura máxima do sistema de climatização do veículo.

Por fim, no quadro Fala Carona, Jorge Moraes responde a perguntas da audiência sobre o mercado automotivo.