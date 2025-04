Stellantis confirma SUV elétrico chinês com porte de Jeep Compass no Brasil

Leapmotor B10 virá com 218 cv de potência, autonomia de até 460 km e multimídia de 14,25 polegadas Imagem: Daniel Neves/UOL

Chama atenção o design moderno, com faróis afilados que se unem com uma fina faixa de LED que passa abaixo do capô. A lanterna integrada lembra a de modelos da Porsche e as rodas são de 18 polegadas.

No interior, traz painel digital de 10,25 polegadas e um visual bastante minimalista, com poucos botões e teto panorâmico. Tudo é controlado pela central multimídia de 14,25 polegadas e 2,5K de resolução.

Entre os equipamentos, destaque para o sistema de assistência com sensor LiDAR, com 27 auxílios para condução. O sistema operacional traz inteligência artificial com integração com DeepSeek.

Espera-se que preço de lançamento esteja na faixa de R$ 220 mil, compatível a outros rivais da categoria no Brasil. Na Europa, onde também é fabricado, é comercializado a partir de 30 mil euros (cerca de R$ 190 mil).

Chegada ao Brasil