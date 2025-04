Ford revela Maverick com novo visual e versão 4x4 'extrema' para o Brasil

A F-150 traz grade com detalhes na cor laranja, protetor frontal de alumínio, estribos metálicos e entradas de ar no capô. O interior dos modelos também tem emblemas Tremor e costuras exclusivas.

Não há preparação no motor. Para a F-150, este será o V8 das demais versões, com 5 litros e 405 cv. Já o da Maverick é mais misterioso. A picape Tremor poderá vir tanto com o conjunto híbrido (2.5 aspirado + elétrico) de 193 cv quanto com o 2.0 turbo de 253 cv. O segundo é mais provável.

Nova Maverick

Interior da nova Ford Maverick Tremor; demais versões da picape chegam no 2º semestre Imagem: Divulgação

Quanto à nova Maverick, as versões civis devem ficar para o segundo semestre. O modelo traz novos desenhos na grade e nos faróis, mas a maior mudança está no interior. Entre os destaques, há o painel de instrumentos digital com tela de 8".

Além disso, o modelo recebe nova central multimídia, com monitor de 13,2" e sistema de conectividade Sync 4. A Tremor vem com o teto solar, mas não está confirmado que as versões sem preparação off-road também serão oferecidas com este equipamento.