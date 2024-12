Com mudanças pontuais no ano/modelo 2025, o Toyota Corolla Cross tem ganhado cada vez mais espaço no segmento e também ficou com o troféu entre os SUVs médios no Prêmio UOL Carros 2024.

A guinada do utilitário japonês veio após a reestilização de meia vida, que deu uma dianteira diferente, com nova grade, e faróis e para-choques redesenhados. Além disso, houve mudanças no arranjo das lanternas e no desenho das rodas de liga leve.

Sem falar no interior, que trouxe um novo painel de instrumentos digital igual ao do sedã homônimo. A central é a mesma de antes, com tela de 9 polegadas.

O que permanece também são os motores. Nas versões a combustão quem dá as cartas é o 2.0 flex aspirado de 175 cv, que perdeu 2 cv para melhorar a eficiência de combustível e as emissões de poluentes. Já o 1.8 híbrido flex mantém os 122 cv combinados com o motor elétrico e pode fazer até 17,5 km/l na cidade com gasolina, conforme números do Inmetro.

"Estamos muito felizes com esse reconhecimento do Corolla Cross, o veículo de passeio mais vendido da Toyota no Brasil. Além disso, é o carro mais exportado. Isso nos traz orgulho e demonstra mais uma vez que o nosso DNA de qualidade, durabilidade e confiabilidade está fazendo jus a esse produto", diz Rogério Sasaki, gerente de produto da marca japonesa.

Confira mais detalhes do Toyota Corolla Cross