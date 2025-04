'Só volto ao normal quando folgo': como reduzir efeitos do trabalho noturno

A experiência das duas mulheres ilustra bem o que a ciência já comprova: o trabalho em turnos alternados ou noturnos pode afetar profundamente o sono e, com ele, a saúde física e mental.

Gabriela Chagas afirma que não tem dificuldades para dormir ou acordar. O maior desafio, no entanto, é manter o equilíbrio da saúde: “Tenho dificuldade para emagrecer e manter uma alimentação saudável" Imagem: Arquivo pessoal

No caso de modelo de turnos, em que o horário de trabalho muda semanal ou quinzenalmente, o corpo nunca consegue se adaptar, segundo a otorrinolaringologista Cristina Salles, coordenadora do Serviço de Medicina do Sono do Hupes-UFBA/Ebserh (Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia) e professora da EBMSP (Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública). Essa falta de rotina leva a um desequilíbrio intenso em nosso relógio biológico, dificultando a recuperação e comprometendo ainda mais a saúde.

A otorrinolaringologista destaca que a suplementação de melatonina pode ser indicada em casos específicos, como após mudanças bruscas de fuso horário (jet lag), para trabalhadores de turno em transição de horários, pessoas com distúrbio da fase do sono atrasada e alguns idosos. Ainda assim, o uso deve ser feito com acompanhamento médico, já que a substância pode causar efeitos colaterais e interações com medicamentos.

A melatonina não deve ser confundida com um indutor de sono, segundo a doutora em ciências biológicas Vânia D'Almeida, do Instituto do Sono. "Ela é um hormônio que sinaliza para o organismo que a noite chegou e, como somos seres programados para dormir à noite, esse sinal ajuda a organizar nosso ritmo. Mas ela não induz o sono, como fazem os medicamentos para dormir", explica.

O problema, segundo D'Almeida, surge quando esse sinal de que chegou o momento de dormir é emitido fora de hora ou suprimido por excesso de luz artificial. "Nosso corpo foi programado para funcionar com base no claro e no escuro. Quando modificamos isso, seja por trabalho, estudo ou preferência pessoal, também alteramos toda a engrenagem bioquímica que nos prepara para dormir", diz.