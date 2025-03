Pesquisa mostra que 18% dos casais fazem 'divórcio do sono'

Mudanças hormonais afetam o sono das mulheres. A menopausa é um fator significativo, com 44% das mulheres na menopausa relatando dificuldades para dormir pelo menos três vezes por semana.

Crise global do sono identificada. O estudo aponta que as pessoas perdem quase três noites de sono restaurador por semana, com estresse (57%), ansiedade (46%) e pressões financeiras (31%) como principais causas.

Conscientização sobre a importância do sono está crescendo. No entanto, muitos ainda convivem com o sono ruim sem buscar ajuda; 22% dos entrevistados optam por "apenas conviver" com o problema —na Austrália, o número é 41%.

Impacto nos relacionamentos e produtividade

Sono afeta relacionamentos. Cerca de 18% dos casais optam pelo "divórcio do sono", preferindo dormir separados devido a problemas como apneia e agitação noturna. Entre quem dorme separado, 31% relataram melhora nos relacionamentos, enquanto 30% sentem que pioraram; 28% dizem que sua vida sexual melhorou, enquanto 22% relatam o oposto.

Produtividade no trabalho é prejudicada pelo sono ruim. Globalmente, 71% dos empregados já faltaram ao trabalho devido à má qualidade do sono, com as maiores taxas na Índia (94%).