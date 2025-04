Qual a relação do sono com a tireoide? Noites mal dormidas podem afetá-la

Você já passou por uma fase em que sentia um cansaço extremo durante o dia independentemente da quantidade de horas dormidas? Isso pode ser efeito de uma relação que muita gente desconhece, entre a qualidade do sono e o funcionamento da tireoide.

A tireoide é mais famosa por regular o metabolismo, mas quando o descanso noturno não vai bem, ela também pode sofrer as consequências. O sono de baixa qualidade pode alterar a produção de diversos hormônios, incluindo o TSH (hormônio tireoestimulante), que é produzido na hipófise e regula a produção de T3 e T4 pela tireoide.

"Na prática clínica, as alterações hormonais da tireoide costumam estar mais relacionadas a doenças próprias da glândula do que ao sono, mas alguns estudos sugerem que a privação do sono pode contribuir para o desenvolvimento de hipotireoidismo", explica Renato Zilli, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.