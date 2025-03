Está difícil dormir? 7 truques comprovados para ter uma boa noite de sono

Dormir bem é essencial para o equilíbrio físico e mental. O ideal para adultos é descansar de sete a nove horas por noite, sem interrupções, para ter disposição no dia seguinte. Porém, é importante identificar dificuldades para iniciar ou manter o sono durante a noite.

Problemas de sono incluem insônia, síndrome das pernas inquietas, ronco e apneia (pausa repetitiva na respiração). Essas condições podem ser agravadas ainda por excesso de peso, problemas respiratórios, ansiedade e estresse.

No caso da apneia, ainda há impactos importantes em vários órgãos. Durante o sono profundo, a garganta e faringe relaxam e diminuem a passagem do ar, o que impacta na taxa de oxigenação do corpo, podendo afetar músculos e órgãos como cérebro, coração, pulmão, rim e pâncreas. Isso também faz com que o sono fique menos profundo.