Não é o fim: cinco dicas para se redescobrir após um término amoroso

4. Reconecte-se com o mundo. Ficar só pode ser necessário por um tempo, mas não se isole por completo. Volte a encontrar amigos, conheça novas pessoas, troque ideias fora do universo do "ex". Conversas novas abrem espaço para pensamentos novos. Só cuidado com a armadilha de falar exclusivamente do passado. O foco agora é em você no presente.

5. Crie um projeto novo (ou retome um antigo). Sabe aquele curso que ficou para depois? A viagem adiada? A ideia que nunca saiu do papel? Esse é o momento. Colocar energia em algo novo (ou que você amava) ajuda a redirecionar sua identidade e a construir propósito. Planejar o futuro devolve a sensação de controle — algo que geralmente se perde nos términos.

Você não precisa apagar a história que viveu. Mas pode — e deve — usar esse recomeço para construir uma versão ainda mais autêntica de si mesmo. Com tempo, compaixão e ação, o coração se refaz. E você pode sair dessa jornada até mais forte do que entrou.

*Com informações de reportagem publicada em 01/03/2019