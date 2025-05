Movimento slow: desacelerar não é sobre ser lento, é sair do automático

Existem outras frentes do movimento como o slow kids (que zela pelo tempo das infâncias) ou o slow medicine (que busca agendar uma medicina integral e não conectada às demandas de mercado, especialmente no que diz respeito às indústrias da saúde suplementar e privada e à farmacêutica, que pressionam as agendas e as práticas médicas).

Meu trabalho como quem constrói este movimento em São Paulo e no Brasil tem sido o de articular um ecossistema de pessoas, organizações e práticas de democratização do cuidado, do bem-estar e da saúde mental a partir do debate sobre a aceleração do tempo e os efeitos sobre a nossa vida cotidiana, em especial nos grandes centros urbanos.

Por isso, busco com a minha pesquisa situar este movimento e seus valores e premissas em um contexto desigual como o nosso, buscando apontar como estas práticas por um mundo mais lento podem reforçar violências se entendermos elas como "lifestyle" e não como uma agenda conectada às saídas sistêmicas e ao bem viver.

Desacelerar não é ser devagar. É sair do automático e recobrar os sentidos. Estamos todos correndo e precisamos todos desacelerar. Mas prescrever desaceleração para indivíduos em contextos desiguais pode ser violento, por não considerarmos que muitas vezes isso não é uma escolha. Ao considerar o slow como estilo de vida é neste equívoco que estamos incorrendo.

Situar o movimento slow no contexto brasileiro é lidar o tempo todo com compreensão equivocada de que desacelerar é ter preguiça ou ficar descansando na rede. Desacelerar até pode ser isso também. Desde que, ao compreender a desaceleração nesta chave, situemos as diversas agendas do movimento slow em um contexto como o nosso, em que precisamos afirmar que desconexão, descanso, tempo, cuidado, bem-estar e saúde mental são direitos e não luxos, privilégios ou escolhas individuais.