Faz mal à saúde mental tratar animal de estimação como filho?

Relação saudável com o pet traz benefícios

Ter um pet por perto melhora o humor, ajuda a controlar o estresse e a ansiedade, e transmite sentimentos positivos como segurança e esperança. Isso é especialmente importante para quem está doente ou em recuperação de depressão, por exemplo. Além disso, os animais estimulam seus donos a se movimentarem mais, o que faz bem à saúde física e mental.

No entanto, o amor pelos animais não deve substituir os relacionamentos humanos. É importante também lançar amor e dedicação às pessoas a nossa volta. Quando toda a atenção está voltada só ao pet, isso pode ser sinal de um desejo escondido — como o de ter filhos ou de se abrir para outras pessoas, mas com dificuldade para interagir e lidar com críticas ou rejeições.

Convivência saudável demanda regras

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Para manter uma relação saudável com o animal do ponto de vista médico, é importante estabelecer regras: o pet precisa ter seu próprio espaço e liberdade para brincar e agir como animal. Isso também ensina as crianças a respeitarem outras espécies e a desenvolver responsabilidade.