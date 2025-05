Mães atípicas se culpam pelos transtornos dos filhos: 'Chorei na calçada'

A professora Luana Cristina Ferreira de Oliveira, 40, convivia com os sintomas do TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e conhecia as implicações genéticas do transtorno quando decidiu engravidar. Fez terapia, preparou-se emocionalmente, leu sobre o tema. Ainda assim, quando o filho foi diagnosticado aos 2 anos não só com TDAH, mas também com TEA (Transtorno do Espectro Autista), sentiu o chão ruir.

"O medo se concretizou. Sofri, me questionei. A culpa veio com força. Mas hoje entendo que não somos nossos diagnósticos. Eu e meu filho somos muito mais que isso", diz Luana, que se dedica a estudar neurodivergência para acolher a si mesma e ao filho com mais leveza.

Assim como ela, muitas mulheres neurodivergentes, ou seja, aquelas cujo funcionamento cerebral diverge do padrão predominante, chegam à maternidade já carregando uma história marcada por rótulos, incompreensões e o esforço diário de funcionar em um mundo pouco adaptado às diferenças cognitivas e emocionais. Ver no filho os mesmos traços que foram fonte de dor pessoal pode acionar um espelhamento psíquico profundo e, com ele, um sentimento de culpa.