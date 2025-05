O corpo alerta: 11 sinais de que você está muito estressado

5. Baixa imunidade: O estresse aumenta os níveis de cortisol, que enfraquece o sistema imunológico — nossa defesa contra vírus e bactérias. Com essa proteção comprometida, o corpo fica mais vulnerável a infecções, como gripes e resfriados, que tendem a se tornar mais frequentes em pessoas estressadas.

6. Alteração no apetite: O aumento e a diminuição significativa do apetite podem estar relacionados ao estresse. Em geral, os hormônios do estresse diminuem a salivação, dificultando o paladar, por isso em situações estressoras as pessoas tendem a buscar alimentos mais gordurosos. O estresse crônico interrompe o sono e interfere no nível de açúcar no sangue.

7. Bruxismo: A tensão muscular é um dos exemplos mais fáceis de serem identificados em uma situação de estresse. E essa tensão também pode afetar as articulações do maxilar. Isso não acontece, necessariamente, durante o sono. Em momentos tensos, a pessoa tende a contrair a mandíbula apertando a dentição e, muitas vezes, fica assim por um tempo sem se dar conta.

8. Sudorese: Mais uma vez, o estresse provoca uma alteração hormonal, em que a adrenalina afeta o corpo e as glândulas écrinas, responsáveis pela produção de suor. Neste caso, essa produção é aumentada causando suor excessivo em mãos, pés, rosto e axila.

Imagem: iStock

9. Dores pelo corpo: Um estudo conduzido pelo Centro de Pesquisa da Instituição Universitária de Montreal indicou que pacientes com dor lombar crônica têm níveis mais altos de cortisol. O estresse contribui para a tensão muscular e o aumento de inflamações, portanto, pode gerar dores crônicas em diversas regiões do corpo. Dores de cabeça tensionais e nas costas podem estar diretamente ligadas à presença de alta elevação de cortisol, pois ele tende a elevar a percepção de dor.