Cadê o foco? Como identificar e tratar TDAH em crianças e adultos

Experiências como violência, abuso ou negligência podem agravar ou desencadear sintomas semelhantes ao TDAH, especialmente em crianças. Os traumas podem afetar o desenvolvimento do cérebro e o comportamento, dificultando a regulação emocional e a atenção. Mesmo não sendo a causa principal do transtorno, os traumas podem interagir com os fatores genéticos e neurobiológicos, influenciando sua expressão clínica.

Fatores de risco perinatais também podem aumentar o risco de desenvolvimento do TDAH. Esses fatores são eventos ou condições que ocorrem no período próximo ao nascimento, durante o parto ou logo após o nascimento, e podem afetar o desenvolvimento cerebral do bebê e influenciar o comportamento e as funções cognitivas, tais como:

Baixo peso ao nascimento (menos de 1,5 kg);

Traumatismo craniano;

Infecções cerebrais;

Deficiência de ferro;