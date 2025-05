Nem toda amizade é do bem: como reconhecer relações tóxicas camufladas

Elas podem nascer no colégio, no trabalho, na internet ou em uma fila de pão. As amizades se formam por uma infinidade de motivos: desde afinidades sinceras até circunstâncias completamente aleatórias. Mas atenção: só o laço afetivo não garante que essa relação vai ser saudável.

O que sustenta uma amizade de verdade é o equilíbrio entre dar e receber, respeito mútuo e espaço para que cada um seja quem é. Quando esses ingredientes faltam, o que sobra pode ser bem mais nocivo do que parece.

Por que há quem mantenha esses "amigos"?

Há quem crie uma imagem romantizada da pessoa ou do vínculo, ignorando sinais de desequilíbrio;