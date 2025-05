Será que você está lidando com um narcisista? Conheça os sinais

Pode ser confundido com outro transtorno?

Sim, o transtorno de personalidade narcisista pode ser confundido com outros transtornos, confirma a psiquiatra Tábata Mascarenhas. Mas existem diferenças importantes entre eles:

Transtorno bipolar: narcisistas podem ter episódios de depressão, o que pode ser confundido com transtorno bipolar. No entanto, as oscilações de humor no transtorno bipolar são mais intensas e independentes, enquanto no narcisismo, as mudanças emocionais ocorrem em reação a críticas ou falhas percebidas.

Transtorno de personalidade antissocial: os dois transtornos envolvem o abuso dos outros, mas com finalidades distintas. Enquanto o transtorno antissocial busca ganho material ou pessoal, o narcisista explora os outros para manter sua autoestima e sensação de superioridade.

Transtorno de personalidade histriônica: pessoas com esses dois transtornos buscam atenção, mas, de novo, de formas diferentes. Narcisistas preferem ser admirados sem se expor ao ridículo, enquanto os histriônicos podem agir de forma dramática ou exagerada para chamar a atenção.

Existe tratamento para narcisista?

Sim. A principal forma de tratamento para o transtorno de personalidade narcisista costuma ser a psicoterapia, permitindo ao paciente compreender melhor suas emoções e interações com os outros. Duas abordagens eficazes incluem: