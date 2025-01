Ansiedade: como identificar sintomas e diferenciar da crise de pânico?

Tratamento da ansiedade e diagnóstico

O diagnóstico da ansiedade é clínico, ou seja, baseado na análise dos sintomas. Não há exames que confirmem o transtorno, mas, como muitos pacientes têm sintomas físicos, como taquicardia e falta de ar, um médico pode solicitar alguns testes para descartar outras doenças. Certas doenças, como hipertireoidismo, ou uso de certos medicamentos podem provocar ansiedade.

Veja, a seguir, alguns dos principais tratamentos para ansiedade, segundo estudos e opiniões de especialistas:

Psicoterapia: as terapias da fala, em geral, ajudam os pacientes a identificar os fatores que deflagram a ansiedade, como falsas crenças, e a encontrar formas mais saudáveis de lidar com os sintomas e as dificuldades que o transtorno cria. A psicanálise e as terapias psicodinâmicas podem ser úteis nesse aspecto, mas a terapia cognitivo-comportamental (TCC), que tem um caráter mais prático, é a que tem demonstrado maior eficácia segundo evidências científicas.

No caso das fobias, por exemplo, a estratégia envolve expor o paciente de forma gradativa às situações que deflagram o medo, até que ele desenvolva uma tolerância. Para quem fica ansioso antes de viajar de avião, já existe até um tratamento com uso de realidade virtual para simular as etapas do voo, baseado no princípio da exposição. Outra vertente que tem trazido resultados, de acordo com estudos, são as terapias baseadas em mindfulness (meditação de atenção plena), que unem fundamentos dessa prática e da TCC.

Terapias complementares: práticas meditativas, como mindfulness e meditação transcedental, têm despertado atenção de pesquisadores e hoje existem evidências científicas de seus benefícios. O princípio é se concentrar na respiração ou em alguma palavra, no momento presente ou nas sensações corporais, sem brigar ou se apegar às ideias que vêm à mente. Esse treino, com o tempo, promove um descentramento.