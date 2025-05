O que um olhar fixo (ou a falta dele) nos seus olhos diz sobre alguém?

Quem está mentindo pode evitar o olhar direto por medo de ser desmascarado, já que o contato visual cria uma conexão difícil de sustentar quando há culpa ou insegurança.

Em pessoas com autoestima fragilizada ou criadas em ambientes autoritários, o olhar para baixo pode ser sinal de submissão ou receio de desagradar.

No transtorno de personalidade dependente, a tendência à submissão extrema pode levar ao desvio do olhar como forma de evitar qualquer confronto. Já no TEA (transtorno do espectro autista), é comum que o contato visual seja limitado ou ausente, especialmente com pessoas fora do convívio íntimo — embora isso varie entre indivíduos.

Olhar nos olhos enquanto se pensa no que dizer, interpreta gestos e busca palavras também exige muita concentração. Por isso, desviar o olhar durante esse processo é algo natural.

Em qualquer situação, é importante refletir com calma antes de tirar conclusões precipitadas. Buscar entender o contexto e manter o raciocínio claro ajuda a lidar melhor com os sentimentos e reações do momento. O ideal, segundo especialistas, é agir com autenticidade, expressar o que se está sentindo de forma honesta e, acima de tudo, evitar forçar um comportamento que não condiz com quem você realmente é.

*Com informações de reportagem publicada em 06/05/2021