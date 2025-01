'Dente da Shopee' vendido a R$ 20: por que não é uma boa ideia usar?

Como é o procedimento correto?

Implante ou prótese. Segundo os profissionais consultados, alternativas para corrigir as falhas dentárias vão de próteses, que podem ser fixas ou removíveis, até implantes. O cirurgião dentista avalia cada caso: vê a relação de espaço que existe na boca do paciente, o contorno anatômico e onde ele pode ser fixado, se for o caso.

A prótese tem que conviver em harmonia com a gengiva e outros tecidos da boca. A relação da prótese com o dente antagonista tem que ser um contato funcional, que não cause trauma na mordida, dor ou prejudique a articulação. Camillo Netto, do CRO-SP

Solução vai além da estética. Os dentistas ainda destacam que o procedimento, sendo fixo ou provisório, tem funções para além de deixar o sorriso bonito: auxiliar na mastigação e na fonação (produção da voz). "Uma solução caseira pode se tornar um grande problema", afirma Miyake.

SUS oferece solução gratuita

Brasil tem Política Nacional de Saúde Bucal. O programa, conhecido como Brasil Sorridente, tem como objetivo oferecer atendimento gratuito e integral de saúde bucal para a população brasileira, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). O Brasil Sorridente também conta com laboratórios regionais de prótese dentária.