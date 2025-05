O que pode causar perda em gestação avançada, como ocorreu com Tati Machado

Também são feitos exames de sangue. Neles, são verificados o percentual de ácido úrico, hemograma com contagem de plaquetas, creatinina, e a proteína C reativa, que podem ajudar no diagnóstico.

Corpo do bebê pode ser examinado. Em algumas situações, pode ser necessário o exame do feto para descartar malformações que não foram vistas nos exames de imagem.

Quando procurar ajuda médica?

Cassiano recomenda que gestantes procurem ajuda médica quando notarem mudança no padrão de movimento do bebê após 29 semanas de gestação. Se em duas horas não forem observados pelo menos 10 movimentos do bebê ou se o bebê não se movimentar após a alimentação da mãe, a recomendação é buscar atendimento.

O caso de Tati Machado

Com 33 semanas de gestação, a apresentadora notou uma ausência de movimentos em sua barriga. "Até então a gravidez transcorrida de forma saudável e já se encontrava na reta final", informou um comunicado emitido pela equipe da jornalista.