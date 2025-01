Azeite extravirgem é 'extra' saudável? Veja se ele é melhor que outros

Para o colesterol e as gorduras no sangue: contribuem para melhorar o equilíbrio das gorduras no sangue, reduzindo os níveis do colesterol "ruim" (LDL).

Como você viu, por conta da forma como é produzido, as propriedades benéficas do azeite extravirgem são melhor preservadas. Mesmo assim, é preciso cuidado com a interpretação. "Não há estudos definitivos que mostrem que o azeite de oliva extravirgem tem uma capacidade maior do que o óleo refinado de prevenir problemas cardíacos, câncer ou outras doenças", ressalta LeWine.

Prefira azeites em garrafas de vidro escuro Imagem: iStock

Considerações na compra e uso

Se você quer garantir a qualidade do azeite extravirgem, é importante seguir as orientações adequadas na hora de escolher o produto e usá-lo na cozinha:

Embalagem: escolha azeites em garrafas de vidro escuro, que protegem contra a luz e preservam os compostos bioativos;