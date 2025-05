Novo Land Rover Discovery chega no 2º semestre: veja o que mudou no SUV

A Land Rover anunciou a chegada de uma nova versão do Discovery o Brasil. Marcada para desembargar no nosso mercado no segundo semestre, ela se chama Tempest e estará no topo da linha do modelo. Land Rover Discovery mais luxuoso produzido, o veículo não teve seu preço revelado.

O que aconteceu

O Land Rover Discovery Tempest homenageia os 35 anos de legado do Discovery, com referências sutis à história do modelo, que também inspiram seus detalhes de design exclusivos.

O SUV de sete lugares estará no topo da linha do modelo no Brasil, sendo mais luxuoso, confortável e bem equipado do que as unidades do Land Rover Discovery atualmente à venda.