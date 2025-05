Sabrina revela que sofreu dois abortos em um ano: o que pode causar isso?

Após duas ou mais perdas, é preciso investigar possíveis causas, diz Tedesco. "Duas perdas já saem da normalidade."

A recomendação de tempo de espera para uma nova gravidez após um aborto varia em função de dois fatores. "O primeiro é quanto tempo a mulher ficou grávida. Em uma perda muito inicial, de 4 semanas ou 5 semanas, o corpo não mudou praticamente nada e a mulher está apta a entrar em outra gestação no próximo ciclo. Já se perdeu com 18 semanas, por exemplo, precisa de mais tempo para se restabelecer." Outro fator é a idade: em casos de mulheres mais velhas, esperar muito tempo é pior do que engravidar mais rapidamente —o efeito da idade é pior do que o efeito da proximidade de uma gestação para outra.

Relembre o caso

A apresentadora contou que enfrentou duas perdas gestacionais no ano passado. Sabrina afirmou que o público só tomou conhecimento de apenas uma delas. "No ano passado, tive duas perdas gestacionais. Falo disso com mais naturalidade agora, mas foi extremamente doloroso. Todo mundo só ficou sabendo de uma, mas perdi duas vezes. Passei por dois processos de internação e duas curetagens", disse em entrevista à Glamour.

Sabrina também destacou que, apesar da dor, buscou seguir com sua rotina profissional. "Vivi o luto trabalhando", disse ela à publicação.

Mãe de Zoe, de 5 anos, Sabrina Sato pensa em aumentar a família. No entanto, a apresentadora e o marido, o ator Nicolas Prattes, agora preferem lidar com o assunto sem criar grandes expectativas. "Quero deixar acontecer, talvez mais para frente. No momento, decidi dar férias para mim mesma. Vou congelar meus óvulos e esperar um pouco. Preciso de um tempo. Chega uma hora que ninguém quer mais falar sobre isso, nem a Zoe queria falar mais sobre irmãozinho", afirmou.