Cura de dores é maior promessa de anúncios falsos de saúde na internet

Quem vive com dor sabe que, a todo momento, irão te oferecer uma solução mágica, uma cura milagrosa, um tratamento inovador que vai eliminar a sua doença. Quando eu comecei a sentir dor, passei meses pesquisando meus sintomas no Google para saber o que eu poderia fazer para me curar.

No começo é sempre assim: o desespero te leva a procurar tudo, testar tudo, acreditar em tudo. Você precisa acreditar que alguma coisa vai resolver. Você é capaz de deixar de lado suas convicções e suas certezas, buscar curas tradicionais e alternativas, apelar para a religião e para os deuses mesmo sem fé nenhuma.

Talvez correr atrás de um alívio seja uma questão de sobrevivência, pois sentir dor 24 horas por dia às vezes pode se tornar insuportável. Quem vive assim pode sentir que foi abandonado pela medicina, já que nenhum tratamento traz resultado, e ficar muito mais suscetível a acreditar em soluções falsas na internet. A pessoa com dor tem pressa.