Risco de ter varizes aumenta se os pais já têm; dá para se prevenir?

Evolução nos tratamentos

O tratamento evoluiu e, como explica Thiago Oliveira e Silva, radiologista vascular e intervencionista do HU-UFPI (Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), é possível cuidar da saúde vascular com mais conforto, segurança e bons resultados estéticos.

"A cirurgia é indicada quando há comprometimento funcional significativo secundário à presença de refluxo venoso diagnosticado pela ultrassonografia doppler, em casos de doença avançada, com a presença de complicações como úlceras e tromboflebites, ou quando o tratamento clínico não é suficiente para o controle sintomático", afirma Oliveira e Silva.

A técnica tradicional remove as veias doentes, incluindo a veia safena, para melhorar a circulação. Entretanto, já existem abordagens menos invasivas, como laser endovenoso, radiofrequência e escleroterapia com espuma, que apresentam rápida recuperação e resultados estéticos e funcionais. No entanto, a escolha do tratamento depende da avaliação médica individualizada. A cirurgia e a escleroterapia com espuma estão disponíveis pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Para tratar as telangiectasias, vasos avermelhados na pele, usa-se o laser transdérmico. "Após a maioria dos tratamentos para varizes, o paciente não deve se expor ao sol. Tratamentos cirúrgicos ou realizados no consultório para telangiectasias podem exigir um período de duas semanas a dois meses sem exposição solar nas pernas. O período de temperaturas amenas é um bom momento para realizar esses procedimentos", explica Cynthia Mendes, cirurgiã vascular e endovascular do Hospital Israelita Albert Einstein.