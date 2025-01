Alternativa natural ao Ozempic pode ter sido descoberta por cientistas

Metabólito de bactéria promoveu secreção de GLP-1. O pantotenato, por sua vez, promoveu a secreção de GLP-1, que inibiu a preferência por açúcar ao estimular a liberação hepática de FGF21, hormônio que regula o metabolismo energético.

Bactéria pode ter potencial no tratamento do diabetes. Pesquisas anteriores indicaram que o Ozempic também pode promover a liberação de FGF21. No entanto, ainda são necessárias mais investigações para verificar se esse efeito se aplica a seres humanos. Apesar disso, os cientistas consideram que a ação da Bacteroides vulgatus possa ter um grande potencial no tratamento do diabetes. O desenvolvimento de uma alternativa natural ao Ozempic, que utilize o micróbio intestinal para a produção de GLP-1, poderia se tornar uma alternativa mais acessível financeiramente.

Como age o Ozempic?

Imagem: Getty Images

Ozempic é um medicamento para tratar diabetes tipo 2. Ele ganhou popularidade como aliado na perda de peso, sendo usado de forma "off label" (fora da bula) para tratar a obesidade.

Seu princípio ativo, a semaglutida, simula a ação do GLP-1. Esse hormônio é produzido naturalmente pelo organismo e desempenha um papel importante na regulação do açúcar no sangue, estimulando a liberação de insulina após a ingestão de alimentos e ajudando a reduzir a produção de glucagon, o que contribui para diminuir a glicose no sangue. Além disso, o GLP-1 também promove a sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite.