Quedas ao andar a fizeram descobrir doença: 'Fiquei sem falar e sem comer'

As manifestações são muito heterogêneas. Mesmo dentro de uma mesma família, dois irmãos com a mesma mutação podem ter quadros totalmente distintos .

Marta Mitiko Deguti, hepatologista e gastroenterologista, assistente do serviço de gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

Pode haver dificuldade de identificar os sintomas na adolescência, fase em que as pessoas ficam mais retraídas e podem ter alteração de humor. Um alerta é para a mudança no tamanho da letra escrita, que fica menor, e dificuldades na escola, além de se atentar a alterações no fígado em pessoas com menos de 40 anos.

Claro que a gente não vai sair pesquisando doença de Wilson em todo adolescente que fica mais fechado, tem queda no rendimento escolar ou muda a caligrafia, mas conforme isso se prolonga e tem alguma forma mais diferente de uma alteração habitual, deve ser considerado, lembrado e pesquisado.

A doença hereditária ocorre quando a pessoa herda uma mutação do pai e outra da mãe. "Quem tem a mutação só de um lado é tida como portadora. Por isso, os pais são pessoas saudáveis, que não sabem nem imaginam que têm essa mutação", diz a médica. Segundo ela, o risco é maior quando existe o casamento entre parentes próximos. "Mas existem também casos que são totalmente um acaso."

O tratamento é feito com medicamentos de uso diário, em duas linhas: um que estimula a eliminação do cobre pela urina e outro que bloqueia a absorção intestinal do cobre e protege o organismo de seu excesso. Em situações extremas, o transplante de fígado é necessário.