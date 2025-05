Gripe aviária é detectada no Brasil; quais os riscos? Pode virar pandemia?

A OMS afirma que o risco de contaminação entre humanos é baixo e o vírus ainda não adquiriu capacidade de transmissão sustentada. "O impacto geral na saúde pública dessas infecções, em nível global, no momento, é pequeno", informou a entidade em dezembro de 2024. A entidade também avalia o desenvolvimento de possíveis vacinas contra esse agente infeccioso.

O diagnóstico da gripe aviária é feito por exame laboratorial do tipo RT-PCR, com base em sintomas e histórico de exposição. O teste detecta a presença do vírus em secreções respiratórias e deve ser solicitado especialmente em pacientes com contato recente com aves doentes. O tratamento envolve suporte clínico para aliviar os sintomas, podendo incluir antivirais e ventilação mecânica em casos graves.

Os principais sintomas são sinais clássicos de uma gripe. Eles podem ser leves, moderados ou graves. Veja:

Tosse;

Secreção;

Febre;

Dor no corpo e na cabeça;

Falta de ar;

Em casos graves, pode causar pneumonia e levar à morte.

Consumo de carne e ovos é seguro?

O consumo de carne de aves e ovos inspecionados é seguro, segundo o governo brasileiro. O Ministério da Agricultura reafirmou que a gripe aviária não é transmitida por ingestão de alimentos devidamente fiscalizados. O ministro da pasta, Carlos Fávaro, informou, em entrevista à CNN, que a China suspendeu a compra de frango brasileiro após a confirmação do foco.