Bromoprida: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

A bromoprida é um medicamento usado para tratar náuseas, vômitos e problemas nos movimentos do sistema digestivo. Ela age bloqueando o efeito da dopamina, um neurotransmissor com ação no sistema gastrointestinal e no cérebro, ajudando em casos como cirurgias ou refluxo gastroesofágico.

O medicamento pode ser encontrado em cápsulas, comprimidos, gotas ou injeções, tanto na versão genérica, com o próprio nome de bromoprida, ou ser princípio ativo em medicamentos com nomes comerciais como Digesan, Plamet, Digestil e Fágico. As injeções são usadas em hospitais com supervisão médica.

O medicamento é indicado para adultos e crianças acima de um ano e deve ser utilizado apenas com orientação e prescrição médica.