Chega de ronco: 7 soluções não invasivas que funcionam de verdade

Um estudo descobriu que pacientes obesos (IMC superior a 30) demonstraram melhora na apneia ao reduzir 10% do peso corporal.

"A perda de peso faz muita diferença no sucesso do tratamento do ronco", diz Zancanella.

Portanto, invista em uma alimentação balanceada e evite grandes refeições nas horas que antecedem o sono. A pneumologista e especialista em sono Danielle Clímaco, coordenadora do Departamento de Sono da SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia) e membro do Conselho Administrativo da ABS (Academia Brasileira do Sono), recomenda uma "janela de jejum" de 10 a 12 horas (incluindo neste tempo as horas que você passa dormindo). "Se o café da manhã é às 7h, o jantar idealmente deve ser até 19h."

2. CPAP e dispositivos intraorais

O CPAP (pressão positiva contínua na via aérea) é indicado quando há apneia do sono moderada ou grave.

Imagem: Getty Images

"É um equipamento altamente eficaz quando há boa adesão do paciente porque mantém as vias aéreas abertas durante o sono por meio de um fluxo constante de ar", explica Clímaco.