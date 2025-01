Claudia Raia diz que libido segue alta; por que menopausa impacta desejo?

Claudia Raia, 58, contou não lidar com baixas na libido durante a menopausa. "O [meu] desejo sexual permanece e bom. (...) Os brinquedos [sexuais] ajudam e muito. Hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica. Tenho 17 vibradores em casa", disse no programa Goucha, exibido em Portugal.

Mas a libido alta no período não é comum a todas. De acordo com a Sociedade Norte-Americana de Menopausa, estima-se que de 20% a 40% das mulheres apresentem algum grau de diminuição da libido durante a transição para a menopausa.

Por que menopausa influencia libido

Hormônios diminuem. Quando a mulher entra na menopausa, ocorre uma diminuição de alguns hormônios, como estrogênio, progesterona e testosterona, que pode impactar a qualidade de vida em muitos aspectos, inclusive na diminuição de desejo sexual.