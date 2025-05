Tadalafila: como age remédio pra disfunção erétil e por que bala foi vetada

Quais as indicações? A tadalafila é indicada para pessoas com dificuldade de obtenção e/ou manutenção da ereção do pênis e com aumento da próstata que se caracteriza pelo aumento da frequência urinária, micção intermitente e esforço para urinar.

Riscos da automedicação. Alguns jovens utilizam a tadalafila sem diagnóstico de disfunção erétil, fazendo-o apenas com o objetivo de melhora da performance. Sem comprovação científica, alguns homens utilizam como suplemento para academia. O risco dessa prática é que, a longo prazo, pode se estabelecer uma "dependência psicológica" em que a ereção só vai acontecer com o uso do remédio.

O medicamento é considerado bastante seguro. No entanto, ele só deve ser utilizado sob orientação médica e quando, realmente, ele possa ser útil.

Saiba quais são as contraindicações

O fármaco não pode ser usado por pessoas que sejam alérgicas (ou tenham conhecimento de que alguém da família tenha tido reação semelhante) ao seu princípio ativo ou a qualquer outro componente de sua fórmula.

Fique também atento na presença das seguintes condições: