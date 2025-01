'Diabetes quase me cegou, mas tratamento fez sumir nuvem dos meus olhos'

Diagnosticada com edema macular diabético, a analista de telecomunicação, Patrícia Alves Nascimento, 41, desenvolveu a doença possivelmente por dois fatores: complicação do diabetes e os vários procedimentos que realizou no olho. Ao receber o diagnóstico, ela tinha medo de ficar cega e achou que sua vida tinha acabado. A seguir, ela compartilha sua história:

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

"Meus problemas com a visão começaram quando tive um rompimento na córnea e fui diagnosticada com ceratocone aos 18 anos durante a gestação do meu filho. Perdi cerca de 60% da visão, passei a ter dificuldades para enxergar, ler e posteriormente para cuidar dele, como dar banho e cortar as unhas.