Por que é mais difícil perder barriga após os 40 e como reduzir a gordura

A proteína também reduz o índice glicêmico das refeições, evitando que o nível de açúcar na corrente sanguínea se eleve rapidamente e gere um pico de insulina. Como já falamos, o hormônio tem relação com o estoque de gordura corporal.

Portanto, procure incluir ao menos uma fonte de proteína em todas as suas refeições.

DURMA BEM E CONTROLE O ESTRESSE

Durante o sono, há um pico na produção de hormônios como a testosterona e o GH, que favorecem a queima de gordura corporal e estimulam o ganho de massa magra.

Dormir mal e/ou pouco ainda gera um estado de estresse crônico no organismo. Com isso, há um aumento no nível de açúcar no sangue e, em médio prazo, uma redução na ação da insulina, o que faz com que seu corpo acumule gordura na barriga. O estresse constante —por causa de dormir mal ou do trabalho— também inibe a produção de testosterona.