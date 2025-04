Collor tem que provar que tem Parkinson: como é feito o diagnóstico?

Paciente deve relatar ao médico o uso contínuo de medicamentos. Alguns desses remédios podem simular sintomas típicos da doença de Parkinson, como os fármacos para vertigem, os psiquiátricos e antieméticos.

Exames de imagem também podem ser pedidos. Preferencialmente a ressonância magnética, porque ela ajuda a afastar outras doenças semelhantes, além de mostrar algumas alterações que sugerem a doença de Parkinson. Embora já existam biomarcadores da redução da função dopaminérgica, o que é acessado por meio da medicina nuclear, esses exames ainda não são rotineiros.

Como reconhecer os sintomas

Algumas pessoas podem não ter tremor. Apesar de o tremor ser popularmente associado ao Parkinson, algumas pessoas não apresentam esse sintoma e jamais o terão ao longo da evolução da doença.

Quatro sintomas principais caracterizam a doença, sendo um deles obrigatório. É a lentidão, chamada pelos médicos de bradicinesia. Os demais são o tremor no repouso, a rigidez e a instabilidade postural.

Outras possíveis manifestações do Parkinson. Sinais motores: redução do volume da voz; problemas de equilíbrio e quedas; dificuldade para engolir; marcha de pequenos passos; micrografia (redução do tamanho da letra). Sinais não motores: depressão; ansiedade; constipação; hiposmia (perda do olfato); declínio cognitivo e demência; hipotensão ortostática (queda da pressão decorrente da postura); dor; alucinações e psicose; distúrbios do sono; TCI (Transtorno do Controle dos Impulsos); problemas gastrointestinais; disfunções sexuais e urinárias.